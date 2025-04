Polsat Sport Talk - 7.04. Transmisja TV i stream online

Jak co poniedziałek zapraszamy na Polsat Sport Talk. To podcast, który wyróżnia się wszechstronnością. W odróżnieniu od tematycznych serii, takich jak SiatCast czy Futbol Cast, porusza szeroką gamę sportowych tematów. Do studia zapraszani są goście z różnych zakątków świata sportu i mediów.

Program 7 kwietnia poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a jego gośćmi będą Mariusz Kozera - prezes klubu strzeleckiego Proelia, Tomasz Kwiecień - prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, a także Dariusz Piekut - Sekretarz Generalny Akademickiego Związku Sportowego.



Tematem poniedziałkowego wydania podcastu będzie zamrożenie Programu Upowszechniania Strzelectwa, istota, waga i szanse na kontynuację tej inicjatywy.

Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

