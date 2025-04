Sensacyjne rozstanie? Wygrał z Projektem i odszedł z giganta. W PlusLidze jest "spalony"

Przypomnijmy, że Kolaković miał w tym sezonie objąć stery Steam Hemarpol Norwida Częstochowa. Był już dogadany, podpisano z nim kontrakt i powierzono mu zadanie budowy drużyny. Nieoczekiwanie Serb zakomunikował jednak, że... odchodzi, ponieważ dostał ciekawszą ofertę z tureckiego giganta. Tym samym klub spod Jasnej Góry został "na lodzie" i musiał szybko szukać następcy.

Na Kolakovicia za takie zachowanie spadła rzecz jasna lawina krytyki. Wielu kibicom nie tylko w Częstochowie nie spodobało się, że Serb w ten sposób złamał słowo, ale i wiążący go kontrakt! Niestety, w siatkówce takie coś nie niesie za sobą poważnych konsekwencji.

60-latek mógł zatem szybko zmienić pracodawcę i trafił do Halkbanku, ale śmiało można powiedzieć, że jego praca z tym zespołem nie była usłana różami. Utytułowany klub z Ankary pod jego wodzą sensacyjnie nie dostał się do czterozespołowej fazy play-off rozgrywek ligowych! Halkbank z bilansem 16 zwycięstw i ośmiu porażek zajął piąte miejsce ze stratą punktu do czwartego Arkassporu. Dla takiego klubu to katastrofa.

Halkbank ogłosił w mediach społecznościowych rozstanie z Serbem, mimo że jego podopieczni dotarli do półfinału Ligi Mistrzów, eliminując w ćwierćfinale PGE Projekt Warszawa.

"Wzajemnie uzgodniliśmy rozstanie z Igorem Kolakoviciem, który na początku sezonu objął stanowisko trenera głównego naszej drużyny. Chcielibyśmy podziękować trenerowi i życzyć mu sukcesów w dalszej karierze" - przekazano.

Halkbank w półfinale, już pod wodzą nowego trenera, zagra w półfinale Final Four w Łodzi z Perugią.

