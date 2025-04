To starcie może przejść do historii! Legia Warszawa kontra Chelsea

Najlepszy wynik w Europie od dekad



Choć w rodzimej Ekstraklasie Legia nie zachwyca, to jednak w Europie odniosła największy sukces od dekad. Jest w ćwierćfinale europejskiego pucharu - na taki wynik czekała od 29. lat. Po raz ostatni na tym etapie była w 1996 roku, gdy doszła do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów.

Przed Legionistami wielki dwumecz, ponieważ zmierzą się z Chelsea. Angielski zespół to zdecydowany faworyt do triumfu w Lidze Konferencji, a zatem nie będzie łatwo.

Legia doskonale rozpoczęła fazę ligową Ligi Konferencji, odnosząc cztery zwycięstwa z rzędu. Później przytrafiły się jej dwie porażki, jednak nic nie powstrzymało zawodników przed awansem do 1/8 finału. Tam w dwumeczu warszawianie okazali się lepsi od norweskiego Molde i grają dalej.

Jeszcze lepsze wyniki osiąga jednak Chelsea. W tym sezonie drużyna ta wygrała wszystkie mecze w europejskich pucharach. Z kompletem punktów zwyciężyła w fazie ligowej, a następnie pewnie pokonała w dwumeczu FC Kopenhagę z Danii.

Wielkie pieniądze i piłkarze światowego formatu przemawiają za Chelsea



Oczywiście wszystko przemawia za Chelsea. Drużyna ta należy do europejskich gigantów, w Anglii bije się o awans do Ligi Mistrzów. W Lidze Konferencji wygrywa z każdym i pewnie zmierza po trofeum. W kadrze londyńczyków nie brakuje wielkich gwiazd. Największe z nich to m.in.:

· Cole Palmer,

· Enzo Fernandez,

· Pedro Neto.

Co ciekawe, pierwszy z nich wyceniany jest aż na 130 mln euro. Dla porównania najdroższy piłkarz Legii Warszawa wyceniany jest na... 5 mln euro i jest to wypożyczony ze Sportingu bramkarz Vladan Kovacević. Czy na boisku będzie widać tę różnicę?

Czy Legię stać na sprawienie sensacji?



Eksperci są zgodni. Oba mecze powinna wygrać Chelsea. Legia podejdzie do nich jako totalny outsider, co może dać jej dodatkową przewagę. Nikt na nią nie stawia. Piłkarze z Warszawy w dwumeczu z ekipą z Londynu mogą zagrać bez zbędnej presji, bo i tak osiągnęli już spory sukces.

W tym sezonie podopieczni Goncalo Feio udowodnili już, że stać ich na świetny pojedynczy występ przeciw faworytowi. Tak było w fazie ligowej Ligi Konferencji, gdy sensacyjnie pokonali hiszpański Betis, czyli kolejnego z kandydatów do zgarnięcia trofeum. O powtórkę tej historii będzie trudno, jednak dopóki piłka w grze, to wszystko jest możliwe.

Gdzie oglądać mecz Legia – Chelsea?



Pierwsze spotkanie Legia – Chelsea zaplanowano na 10 kwietnia. Odbędzie się na Stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego, gwizdek rozbrzmi o 18:45. Rewanż odbędzie się tydzień później w Londynie. Transmisję z obu spotkań przeprowadzi telewizja Polsat. Pierwszy mecz będzie pokazywany na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Polsat Sport