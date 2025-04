Wielka strata! Tenisowa gwiazda nie zagra w Polsce

"Chciałam Was poinformować, że niestety musiałam podjąć trudną decyzję o wycofaniu się z turnieju Pucharu BJK w przyszłym tygodniu w Polsce. Moje ciało musi odpocząć i zregenerować się przez jakiś czas po ostatnich miesiącach, które kosztowały mnie znacznie więcej, niż pierwotnie zakładałam i planowałam" - napisała w relacji na Instagramie Bencić.

Decyzja o rezygnacji z udziału w turnieju w Radomiu z pewnością nie należała do najłatwiejszych. Choć Szwajcarka nie pojawi się w Polsce, zapewniła, że będzie kibicować swoim rodaczkom i trzymać za nie mocno kciuki.

"To nigdy nie jest łatwe podejmować takie decyzje, niczego nie cenię bardziej od reprezentowania Szwajcarii i zapewniam was, że pojawię się przy kolejnej okazji. Życzę dziewczynom absolutnie wszystkiego dobrego w następnym tygodniu, będę je wspierać" - dodała.

Przypomnijmy, że 28-letnia Bencić wróciła do rywalizacji pod koniec ubiegłego sezonu po urodzeniu dziecka. W tym roku prezentuje się świetnie – wygrała turniej w Abu Zabi i dotarła do ćwierćfinału w Indian Wells, co potwierdza jej wysoką dyspozycję. Dobre wyniki sprawiły, że znajduje się teraz na 41. pozycji w rankingu WTA.

Wcześniej absencję w Radomiu zapowiedziały również Iga Świątek i Magdalena Fręch. Tym samym reprezentacja Polski wystąpi w składzie: Magda Linette, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Martyna Kubka.

Turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup w Radomiu odbędzie się w dniach 10–12 kwietnia.

Transmisje meczów z udziałem Polek będzie można śledzić na antenach Polsatu Sport.