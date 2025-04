Wilfredo Leon kontra Bartosz Kurek. Jak zagrali w ćwierćfinałach PlusLigi? (WIDEO)

Po pierwszym meczu w lepszej sytuacji byli kędzierzynianie. Wygrana 3:1 na wyjeździe dawała nadzieję na rozstrzygnięcie rywalizacji we własnej hali. Uraz, który wyeliminował Bartosza Kurka z gry pokrzyżował jednak ZAKSIE plany. Lublinianie pewnie wygrali w trzech setach, wyrównali stan rywalizacji i wrócili na swój teren. W Hali Globus znów pewnie ograli przeciwników 3:0 i przypieczętowali awans.

Wilfredo Leon poprowadził swoich kolegów do awansu. Bartosz Kurek zagrał w pierwszym i trzecim meczu i również zaprezentował się bardzo dobrze, to jednak nie wystarczyło do wywalczenia awansu. Najlepsze akcje Leona i Kurka w materiałach wideo.

Wilfredo Leon

Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (16 punktów - 12/27 w ataku + 2 asy + 2 bloki; 24% pozytywnego przyjęcia)

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (21 punktów - 17/27 w ataku + 2 asy + 2 bloki; 59% pozytywnego przyjęcia) MVP

Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (16 punktów - 12/24 w ataku + 2 asy + 2 bloki; 34% pozytywnego przyjęcia)



Bartosz Kurek

Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (22 punkty - 18/30 w ataku + 2 asy + 2 bloki) MVP

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Bogdanka LUK Lublin 0:3 - nie zagrał z powodu urazu

Bogdanka LUK Lublin - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (19 punktów - 15/19 w ataku + 4 bloki).



