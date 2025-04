Dla Stojczewa to powrót do stolicy Turcji. Bułgar zasłużył się już w barwach klubu z Ankary zdobywając Superpuchar Turcji, Puchar Turcji, mistrzostwo Turcji i grając w finale Ligi Mistrzów CEV w sezonie 2013/2014.



56-latek do niedawna prowadził siatkarzy z Werony, z którymi współpracował od 2019 roku, a ostatnio doprowadził ich do historycznego sukcesu - występu w finale Pucharu Włoch. Na drodze do ostatecznego triumfu stanęło im Lube Civitanova.

Stojczew doskonale jest znany polskim kibicom. 29 czerwca 2018 roku został dyrektorem sportowym Stoczni Szczecin, klubu, który ostatecznie upadł w tym samym sezonie z przyczyn finansowych. W Szczecinie występowali wówczas m.in. Łukasz Żygadło i Bartosz Kurek.



Bułgar w Turcji zastąpi Igora Kolakovica, który nie może zaliczyć współpracy z Halkbankiem do udanych. Utytułowany klub z Ankary pod jego wodzą sensacyjnie nie dostał się do czterozespołowej fazy play-off rozgrywek ligowych. Halkbank z bilansem 16 zwycięstw i ośmiu porażek zajął piąte miejsce ze stratą punktu do czwartego Arkassporu.



Za Serbem przemawia z kolei sukces w europejskim pucharze. Jego podopieczni dotarli do półfinału Ligi Mistrzów, eliminując w ćwierćfinale PGE Projekt Warszawa.



"Wzajemnie uzgodniliśmy rozstanie z Igorem Kolakovicem, który na początku sezonu objął stanowisko trenera głównego naszej drużyny. Chcielibyśmy podziękować trenerowi i życzyć mu sukcesów w dalszej karierze" - przekazano dzień przed ogłoszeniem zatrudnienia Bułgara.



Halkbank w półfinale, już pod wodzą Stojczewa, zagra w półfinale Final Four w Łodzi z Perugią.

PI, Polsat Sport