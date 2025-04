Turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia w Radomiu. Rywalkami Biało-Czerwonych będą zespoły Szwajcarii i Ukrainy.

Drużyna prowadzona przez kapitana reprezentacji w BJK Cup Dawida Celta i jego asystenta Macieja Domkę w Radomskim Centrum Sportu Polki rozegra dwa mecze. W czwartek 10 kwietnia o godz. 15:00 spotka się ze Szwajcarkami, następnego dnia o tej samej porze z Ukrainkami.

- Ciekawe jest to, że nawet mecz deblowy będzie "o wszystko", bo być może gemy będą decydować o tym, kto wyjdzie z grupy. Wydaje się, że w żadnej ekipie nie ma murowanego faworyta do awansu. Słowaczki mają silny zespół. Rok temu grały w finale, ale mają super rywalki, bo Amerykanki czy Dunki to bardzo wysoka półka. Czeszki to faworytki, ale wcale nie będzie im łatwo wygrać w Ostrawie - analizował Tomasz Lorek na łamach Polsatu Sport.

Polki w radomskiej rywalizacji wystąpią w składzie: Magda Linette, Katarzyna Kawa, Maja Chwalińska i Martyna Kubka. Zabraknie dwóch naszych najlepszych tenisistek: Igi Świątek i Magdaleny Fręch.

- Polki mają "schody". Wycofanie Belindy Bencic (Szwajcaria) trochę ułatwia nam życie, ale wciąż wobec absencji Igi Świątek i Magdy Fręch będzie ciężko o awans. Wierzę w to, że nazwiska z drugich stron gazet pokazują, jak ważna dla nich jest gra w kadrze. Wiadomo, że ciężar gry będzie spoczywał na Magdzie Linette. Kasia Kawa genialnie gra w debla i myślę, że debel Chwalińska-Kawa może być wart uwagi - dodał Lorek.

W turnieju kwalifikacyjnym w Radomiu każda drużyna zagra po dwa spotkania, a do finałowych zmagań awansuje tylko najlepsza z trzech ekip. Finał BJKC odbędzie się listopadzie w Shenzen. Oprócz sześciu zwycięskich zespołów z turniejów kwalifikacyjnych, w Chinach wystąpią broniące trofeum Włoszki oraz gospodynie.

Polska drużyna zajmuje obecnie 6. miejsce w rankingu ITF reprezentacji narodowych startujących w rozgrywkach o BJK Cup (wcześniej Fed Cup).

Transmisje meczów turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup w Radomiu z udziałem Polek będzie można śledzić na antenach Polsatu Sport.