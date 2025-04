Klasyfikacja Złotego Buta: Robert Lewandowski tylko za Salahem

Lewandowski ma 50 punktów, gdyż poza liczbą bramek bierze się pod uwagę siłę ligi i stosuje odpowiednie współczynniki. Dorobek każdego zawodnika z pięciu najmocniejszych - Anglia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Francja - mnoży się razy dwa.

Stąd prowadzący w rankingu Salah ma 54 pkt. Trzecią pozycję, za Robertem Lewandowskim, zajmuje Anglik Harry Kane z Bayernu Monachium - 23 bramki i 46 pkt, a czwarty jest Szwed Viktor Gyokeres. Najlepszy snajper portugalskiej ekstraklasy uzyskał dotychczas 30 goli, ale ponieważ liga ma niższy współczynnik (1,5) daje mu to 45 pkt.

Na kolejnych miejscach są m.in. Francuz Kylian Mbappe z Realu Madryt, pochodzący z Argentyny włoski napastnik Atalanty Bergamo Mateo Retegui, Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain i Norweg Erling Haaland z Manchesteru City.

Lokatę dziewiątą zajmuje Mika Biereth. Duński napastnik AS Monaco sezon zaczął w austriackim Sturmie Graz, gdzie uzyskał 11 goli, a kolejnych 12 - już z przelicznikiem 2 - dołożył już we francuskiej Ligue 1, co łącznie daje mu 40,5 pkt.

Krzysztof Piątek zajmuje 26. miejsce. Napastnik tureckiego Istanbul Basaksehir 19-krotnie pokonał bramkarzy rywali i ma 28,5 pkt.

Wyżej, bo na 21. pozycji, sklasyfikowany jest najlepszy snajper polskiej ekstraklasy, Grek Efthymios Koulouris z Pogoni Szczecin, który ma w dorobku 20 trafień i 30 pkt.

