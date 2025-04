Klub z ekstraklasy ustawiał mecze! "Pewne i niepodważalne dowody"

Tekstilac był na celowniku zarówno UEFA, jak i serbskiej federacji piłkarskiej, już od poprzedniego sezonu, w którym drużyna z okręgu zachodniobackiego wywalczyła promocję do ekstraklasy. "Niebiesko-Biali" byli wówczas oskarżeni o "podłożenie się" walczącej o utrzymanie Mladosti GAT Nowy Sad, która wygrała w Odżaci 2:1. Klub potraktowano wówczas łagodnie: karę 70 tysięcy euro grzywny i odjęcie sześciu punktów... w zawieszeniu na dwa lata.

Tym razem sprawa ustawiania spotkań raczej nie rozejdzie się po kościach. Jak podaje serbski dziennik "Kurir", dowody przeciwko FK Tekstilac mają być "pewne i niepodważalne"! W dodatku dotyczyć mają nie jednego, ale aż kilku spotkań, w tym... zimowych sparingów.

O możliwych machlojkach "Niebiesko-Białych" poinformowała futbolowe władze firma, śledząca podejrzany ruch w zakładach bukmacherskich. 18 stycznia, przed meczem towarzyskim Tekstilaca z Fehervar FC, gracze zaczęli masowo obstawiać porażkę serbskiej ekipy minimum dwoma golami oraz minimum cztery bramki w całym meczu. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:1 dla drużyny z Węgier.

Kolejny ustawiony mecz miał miejsce... zaledwie dwa dni później. Internetowi bukmacherzy zostali wręcz zalani zakładami, przewidującymi dwubramkową porażkę Tekstilaca z NK Radomlje (spotkanie zakończyło się wygraną Słoweńców 2:0).

Najnowsze podejrzane spotkanie, co do którego UEFA i serbska federacja mają ponoć niezbite dowody na winę "Niebiesko-Białych", to już ligowy mecz Tekstilac Odżaci - IMT Nowy Belgrad z 15 marca. Bukmacherzy odnotowali wówczas nadspodziewanie duży ruch na zakłady "porażka Tekstilaca plus minimum 3 gole w spotkaniu". Starcie 28. kolejki serbskiej ekstraklasy zakończyło się wyjazdową wygraną IMT 2:1, a ekipa z Nowego Belgradu strzeliła zwycięskiego gola z rzutu karnego, sprokurowanego przez jednego z zawodników gospodarzy w 90+4. minucie.

W związku z ponoć niezbitymi dowodami winy Tekstilaca, na klub może zostać nałożona dużo surowsza kara niż tylko zawieszone uprzednio 70 tysięcy euro grzywny i odjęcie sześciu punktów w ligowej tabeli.