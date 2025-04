Koła olimpijskie z puszek po pomidorach. Wielka gwiazda wznowi karierę?

36-latka już dwukrotnie rozstawała się z nartami. Norweżka, która nie mogła wziąć udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich w 2018 roku z powodu nałożonej na nią kary za doping (w organizmie Johaug wykryto zabroniony clostebol), po raz pierwszy ogłosiła zakończenie kariery po sezonie 2021/2022, ale wówczas dała się namówić na powrót do sportu.

ZOBACZ TAKŻE: Trener norweskich biegaczek wrócił do wydarzeń sprzed lat. Padły słowa o Justynie Kowalczyk

Po zakończeniu sezonu 2024/2025 Johaug zapewniała, że tym razem kończy z nartami już definitywnie. Oficjalne pożegnanie gwiazdy biegów narciarskich odbyło się w marcu, tuż po rywalizacji w Oslo (Johaug wygrała tam sobotni bieg na 20 km stylem klasycznym). Norweżka, żegnając się z kibicami, przyznała, że chce w pełni poświęcić się rodzinie.

Możliwe jednak, że czterokrotna mistrzyni olimpijska kolejny raz wróci ze sportowej emerytury, do czego gorąco namawia ją... jej mąż, były mistrz świata we wioślarstwie Nils Jakob Hoff.

- Nigdy nie brałam udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich, rozgrywanych w Europie. Mogłaby to być świetna zabawa. Wiem jednak, ile trzeba poświęcić, by dobrze przygotować się do takiej imprezy. Mój mąż naprawdę bardzo chce, żebym wystartowała w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo i od czasu do czasu delikatnie mi to sugeruje. Ostatnio ułożył mi w kuchni kółka olimpijskie z puszek po pomidorach - przyznała Johaug w programie "God Morgen Norge" w norweskiej telewizji TV2.

W swojej karierze Norweżka zdobyła sześć medali olimpijskich, w tym cztery złote, srebrny i brązowy. Jest również 14-krotną mistrzynią świata i trzykrotną zwyciężczynią klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biegach narciarskich.