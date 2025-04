Gdzie obejrzeć mecz Legia - Chelsea w Lidze Konferencji?

Dla drużyny Goncalo Feio to jedno z najważniejszych starć tego roku. Legia ma znikome szanse na wywalczenie tytułu mistrzowskiego tytułu w PKO BP Ekstraklasie. Mało tego, warszawianie mogą mieć problem z zajęciem miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach. Nadzieje na "uratowanie" tego sezonu dają Legii Puchar Polski i Liga Konferencji. W pierwszych z rozgrywek piłkarze ze stolicy zmierzą się w finale z Pogonią Szczecin. W drugich zaś, czeka ich piekielnie trudna przeprawa z Chelsea.

"The Blues" to jeden z najlepszych zespołów, jaki w ostatnich latach zawitał nad Wisłę. Podopieczni Enzo Mareski plasują się aktualnie na czwartej lokacie w Premier League. Jeśli chodzi o Ligę Konferencji, to londyńczycy od początku uchodzą za głównych faworytów do końcowego triumfu. Na razie nie zawodzą oczekiwań i pewnym krokiem zmierzą w stronę finału. Czy Legia będzie w stanie sprawić niespodziankę i zakłócić marsz "The Blues" po wygraną w rozgrywkach?

Polsko-angielska potyczka cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W czwartkowy wieczór na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej zasiądzie komplet widzów.

Legia Warszawa - Chelsea. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 kwietnia. Początek przedmeczowego studia o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1. Transmisja meczu od 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1. Po spotkaniu zapraszamy na studio w Polsacie Sport Premium 1. Wszystko do zobaczenia również na Polsat Box Go.

mtu, Polsat Sport