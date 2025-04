Nowy selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski otrzymał nominację! "Mamy argumenty, by walczyć o medale"

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski już w połowie marca wręczył nominacje trenerom, którzy w 2025 roku poprowadzą reprezentacje Polski w kategoriach wiekowych od U16 do U21. W tym gronie zabrakło wówczas Piotra Grabana. Trener PGE Projektu Warszawa przebywał wówczas ze swą drużyną w Turcji i nie mógł stawić się w siedzibie związku.

– Na pewno jest to fajne wyróżnienie, a bycie trenerem reprezentacji Polski zawsze jest wielkim zaszczytem, obojętnie czy to jest kadra młodzieżowa, czy seniorska. Myślę, że dla każdego szkoleniowca praca w narodowej reprezentacji jest celem głównym i ja też tak do tego podchodzę. Cieszę się, bo będę miał wpływ na szkolenie młodzieży i mam nadzieję, że część z moim chłopaków trafi później do kadry seniorskiej. Jest więc to dla mnie naprawdę wielka sprawa i będę się starał wypełnić wszystkie oczekiwania, czy to dotyczące kwestii rozwoju tych młodych siatkarzy czy też samego wyniku – powiedział trener Graban w rozmowie ze stroną pzps.pl.

Piotr Graban oficjalnie objął reprezentację Polski U21 mężczyzn, którą w tym sezonie czeka wiele wyzwań.



Reprezentację Polski U21 siatkarzy czekają w obecnym sezonie dwa wyzwania - kwalifikacje do mistrzostw Europy U22 (10–13 lipca, Łotwa) oraz mistrzostwa świata U21 (21–31 sierpnia, Chiny).

– Nie przychodziłbym tu, jeśli nie wierzyłbym w tę grupę i wiem, że chłopaki są głodni sukcesów i na pewno mają argumenty, żeby walczyć o medale. Do osiągania takich celów potrzebna jest ciężka praca i właściwa selekcja. Moim zdaniem w poprzednich sezonach w tej grupie brakowało niektórych ogniw, być może również troszkę lepszej selekcji, być może rozwoju niektórych zawodników, a na pewno też troszkę szczęścia... Naszym celem na pewno jest walka o najwyższe laury i każdy z nas będzie dążył do tego, żeby na koniec sezonu zawiesić na naszych szyjach medale. Jakie będą? Ciężko teraz stwierdzić, ale na pewno wykonamy ogrom pracy, by zrealizować nasze założenia – dodał trener.