PKO BP Ekstraklasa: Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Puszcza Niepołomice po przegranej 0:3 z Pogonią Szczecin odpadła z Pucharu Polski i nie zagra na PGE Narodowym. Zespół Tomasza Tułacza teraz skupia się na walce o utrzymanie w Ekstraklasie. Na osiem kolejek przed końcem sezonu "Żubry" mają zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową, a w 27. kolejce czeka ich wymagające starcie z liderem – Rakowem Częstochowa.

Raków przystępuje do meczu w Niepołomicach w wygodnej pozycji, mając trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i dwa nad Lechem Poznań. Poniedziałkowy mecz to także możliwość pobicia rekordu – jeśli Raków nie straci gola, będzie to ich 11. wyjazdowe spotkanie zakończone czystym kontem, co stanowiłoby najlepszy wynik w historii Ekstraklasy. Ponadto, mogą po raz drugi z rzędu wygrać siedem meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Ostatnie starcie obu drużyn zakończył się wygraną Rakowa 2:0.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek spotkania o 19:00.