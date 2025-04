Polak wraca do klatki UFC! Kto jeszcze walczy na UFC 314 w Miami?

Dla Michała Oleksiejczuka będzie to pierwszy pojedynek w tym roku. W 2024 Polak trzykrotnie meldował się w klatce największej organizacji MMA na świecie, ale to nie był dla niego szczęśliwy rok. "Husarz" wszystkie trzy pojedynki przegrał. Oleksiejczuk musiał uznać wyższość kolejno Michela Pereiry (MMA 31-12, 11 KO, 8 SUB) i Kevina Hollanda (MMA 27-13, 13 KO, 9 SUB), którzy wygrywali przez poddanie i w sierpniu Shary Magomedova (MMA 15-1, 12 KO), który pokonał Oleksiejczuka decyzją sędziów.

ZOBACZ TAKŻE: UFC Vegas 105: Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Po walce z Magomedovem, Oleksiejczuk postanowił odpocząć i przed kolejnym pojedynkiem wyjechać na obóz przygotowawczy do miejsca nie odwiedzanego wcześniej przez Polaków. Mowa o brazylijskim klubie Fighting Nerds, gdzie trenuje m.in. czołowy zawodnik kategorii średniej UFC - Caio Borralho (MMA 17-1, 5 KO, 4 SUB). Treningi i współpraca z trenerami i zawodnikami klubu Fighting Nerds przebiegła bardzo korzystanie i to na pewno nie ostatnia wizyta braci Oleksiejczuk w Sao Paulo. Caio Borralho wraz z jednym z trenerów będzie obecny w narożniku Polaka podczas sobotniej walki.

Rywal Polaka, Sedriques Dumas, stoczył w UFC dotychczas pięć walk - trzy wygrywając i dwie przegrywając. Ostatni pojedynek stoczył w sierpniu, na tej samej gali co Oleksiejczuk, pokonując decyzją sędziów Denisa Tiuliulina. Bez cienia wątpliwości, Oleksiejczuk będzie najtrudniejszym rywalem w karierze niebezpiecznego Amerykanina.

Pojedynek Michała Oleksiejczuka z Sedriquesem Dumasem to ostatnia walka karty przedwstępnej, która rozpoczyna się w niedzielę o północy polskiego czasu. Polak wyjdzie do klatki około godziny 1:30.

O godzinie 4 w nocy rozpocznie się karta główna wydarzenia w Miami. Organizacja UFC przygotowała pięć pojedynków, które zapowiadają się niezwykle interesująco. Trzy z nich odbędą się w limicie kategorii piórkowej.

Main card otworzy pojedynek w kategorii półciężkiej, w którym rękawice skrzyżują 8. zawodnik rankingu: Nikita Krylov (MMA 30-9, 12 KO, 16 SUB) i 11. Dominick Reyes (MMA 14-4, 9 KO, 2 SUB). W kolejnym pojedynku, w limicie do 66 kilogramów, zmierzą się 5. zawodnik rankingu kategorii piórkowej Yair Rodriguez (MMA 19-5, 8 KO, 5 SUB) i debiutujący w organizacji Patricio "Pitbull" (MMA 36-7, 12 KO, 12 SUB). Trzecim pojedynkiem karty głównej będzie ciekawie zapowiadający się pojedynek 13. w rankingu kategorii piórkowej Bryce Mitchella (MMA 17-2, 1 KO, 9 SUB) z efektownym Brazylijczykiem Jeanem Silvą (MMA 15-2, 12 KO, 2 SUB).

Co-main eventem wydarzenia w Miami będzie pojedynek rankingowy w kategorii lekkiej. 7. zawodnik w zestawieniu dywizji do 70 kg, Michael Chandler (MMA 23-9, 11 KO, 7 SUB) zmierzy się z niepokonanym w UFC i liczącym po tym starciu na spory awans, aktualnie 12. w rankingu Paddym Pimblettem (MMA 22-3, 5 KO, 11 SUB).

Walką wieczoru gali UFC 314 będzie starcie o pas kategorii piórkowej. O zwakowane przez byłego mistrza - Ilię Topurię (MMA 16-0, 6 KO, 8 SUB) trofeum zmierzą się były mistrz - Alexander Volkanovski (MMA 26-4, 13 KO, 3 SUB) i niebezpieczny Diego Lopes (MMA 26-6, 10 KO, 12 SUB). Dla Volkanovskiego będzie to powrót po ponad roku przerwy i porażce z Topurią właśnie w lutym ubiegłego roku. Australijczyk wygrał jedynie jedno z czterech ostatnio stoczonych starć, mimo to jest faworytem walki z Lopesem. Brazylijczyk jest na fali pięciu zwycięstw, znajduje się na trzeciej pozycji w rankingu kategorii piórkowej i zdecydowanie zasłużył na szansę mistrzowską.

Polsat Sport