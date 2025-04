Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2025 zostanie rozegrany w dniach 12-13 kwietnia w Krakowie. PGE Projekt Warszawa, Aluron CMC Warta Zawiercie, Bogdanka LUK Lublin oraz JSW Jastrzębski Węgiel to drużyny, które zagrają o to prestiżowe trofeum. Kiedy mecze? Gdzie oglądać? Sprawdź terminarz i plan transmisji Final Four Pucharu Polski siatkarzy.