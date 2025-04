Zwycięstwo polskich hokeistów! Udany początek przygotowań do mistrzostw świata

Pierwsza tercja zakończyła się wynikiem 0:0. Polacy przeważali, lecz ich uderzenia skutecznie powstrzymywał litewski bramkarz. Trafienie na 1:0 padło w drugiej tercji i był to gol dla rywali Biało-Czerwonych. Krążkiem do siatki trafił Emiljus Krakauskas. Zawodnicy trenera Kalabera szybko jednak doprowadzili do wyrównania. Polscy hokeiści wykorzystali grę w przewadze, a trafienie na swoim koncie zapisał Krystian Dziubiński.

O losach spotkania przesądziła trzecia tercja. Na 2:1 dla Biało-Czerwonych trafił Patryk Krężołek. Litwini szukali jeszcze swoich szans na gola na wagę remisu, ale Polacy skutecznie się bronili. Ostatecznie hokeiści znad Wisły odnieśli skromne zwycięstwo.

Reprezentanci Polski w hokeju na lodzie przygotowują się do MŚ dywizji 1A. We wtorek 8 kwietnia ponownie rozegrają sparing z Litwą. Później czekają ich jeszcze potyczki z Ukraińcami, Włochami i Słoweńcami.

Polska - Litwa 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Bramki: Dziubiński 32, Krężołek 47 - Krakauskas 29

Polska: Miarka - Górny, Naróg, Zygmunt, Syty, Maciaś - Wanacki, Jaśkiewicz, Ślusarczyk, Dziubiński, Kapica - Florczak, Biłas, Brynkus, Krzemień, Kamiński - Horzelski, Zieliński, Krężołek, Tyczyński

Litwa: Laurynas - Seniut, Rumsevicius, Bendzius, Cizas, Zukaukas - Valivonis, Alisauskas, Cetvertak, Grabilauskas, Mazulis, Krukovski, Janusonis, Krakauskas, Grinius, Michalevic - Marcinkevicius, Stankius, Kudrevicius, Dumcius, Silinas

MŚ Dywizji IA w Rumunii rozpoczną się już 27 kwietnia, gdy Polska zagra z gospodarzami. Transmisja z wszystkich meczów na antenach Polsatu Sport, a w internecie na Polsat Box Go.