Betclic 1 Liga: Górnik Łęczna - Kotwica Kołobrzeg. Relacja live i wynik na żywo

Górnik Łęczna to 7. drużyna tabeli Betclic 1. Ligi z dorobkiem 39 punktów na koncie. Dwa ostatnie spotkania łęcznianie wygrywali 2:0, pokonując kolejno czołowe drużyny zaplecza Ekstraklasy - Ruch Chorzów i Miedź Legnica. Wiele wskazuje na to, że drużyna prowadzona przez trenera Pavola Stano powróciła na właściwe tory i będzie liczyć się w walce o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Zespół Kotwicy Kołobrzeg zajmuje przed dzisiejszym spotkaniem odległe, 15. miejsce w ligowej tabeli. W ostatnich tygodniach piłkarze Kotwicy trzykrotnie remisowali i w ostatnich dwóch spotkaniach przegrywali: 1:2 z Wisłą Kraków i 0:1 z Arką Gdynia. Każdy punkt dla drużyny z Kołobrzegu jest na miarę złota, ale o te w Łęcznej będzie niezwykle trudno.

Ostatni mecz pomiędzy zespołami Górnika Łęczna i Kotwicy Kołobrzeg zakończył się remisem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Górnik Łęczna - Kotwica Kołobrzeg od godziny 19:00 na Polsatsport.pl.

