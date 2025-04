Co za słowa o Leonie! Aż serce rośnie. "Życzę każdemu"

Wilfredo Leon to jeden z najlepszych siatkarzy globu ostatnich lat. Trwający sezon jest jego pierwszym na polskich ligowych parkietach. W zeszłym roku przeniósł się bowiem z Perugii do Bogdanki LUK Lublin.

Reprezentant naszego kraju stanowi o sile drużyny prowadzonej przez Massimo Bottiego, o czym w najnowszym wydaniu programu Polsat SiatCast przyznał środkowy Bogdanki, Jan Nowakowski, opowiadając, jaki wpływ na zespół ma Leon.

- To jest lider, gwiazda, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu. Życzę każdemu, żeby miał kiedykolwiek w życiu przyjemność pracować z takim człowiekiem, który rzeczywiście codziennie przychodzi na halę - "do pracy" - na maksa, mimo że ma swoje problemy ze zdrowiem. To jest gość, u którego nie zobaczymy grymasu bólu, bo wie, że jest robota do zrobienia - rzekł Nowakowski.

Leon to świetny zawodnik, ale także wielki człowiek poza boiskiem.

- Cały czas pozwala mieć w głowie mały bufor bezpieczeństwa, gdy jesteśmy dwa-trzy punkty z tyłu, to on zaraz pójdzie na zagrywkę i może będzie tak, że samemu tę stratę będzie w stanie odrobić. Taki komfort pomaga w samej grze w siatkówkę, ale podkreślę jeszcze raz - praca w trakcie tygodnia czy nawet długie rozmowy w szatni. Ja lubię zostać w szatni dłużej, Leon też i lubimy sobie porozmawiać. To jest naprawdę świetny człowiek. Życzę każdemu, żeby mógł go poznać i popracować z nim chociaż chwilę - dodał Nowakowski.

Bogdanka z Leonem w składzie sięgnęła po historyczny triumf w Pucharze Challenge. Był to pierwszy międzynarodowy tytuł zdobyty przez ekipę z Lublina. W PlusLidze podopieczni Bottiego zameldowali się już w najlepszej czwórce. Są także w grze o Puchar Polski. Turniej Final Four odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.