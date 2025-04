Emocje w końcówce! Skromna wygrana Interu z Bayernem

W fazie ligowej Ligi Mistrzów Inter zajął 4. miejsce i dzięki temu awansował od razu do 1/8 finału, gdzie poradził sobie z Feyenoordem. Bayern skończył pierwszą rundę dopiero na 12. pozycji. W 1/16 finału męczył się z Celtikiem, a następnie pewnie odprawił Bayer Leverkusen.

ZOBACZ TAKŻE: Kiwior "na zero z tyłu", Rice zapisał się w historii. Arsenal bliżej półfinału LM

Mecz na ławce rezerwowych rozpoczął Nicola Zalewski. Piotr Zieliński nadal leczy kontuzję i według włoskich mediów do gry wróci na przełomie kwietnia i maja.

Początek wtorkowego spotkania to przewaga monachijczyków. Najlepszą okazję miał Harry Kane, jednak piłka po jego strzale trafiła tylko w słupek bramki Yanna Sommera. Druga część pierwszej połowy to już słabsza postawa gospodarzy, co skrzętnie wykorzystali przyjezdni.

W 38. minucie Inter wyprowadził świetny atak. Marcus Thuram otrzymał podanie ze skrzydła i zagraniem "piętką" wyłożył piłkę Lautaro Martinezowi. Argentyńczyk ładnym strzałem zewnętrzną częścią stopy wykończył akcję i to Włosi wyszli na prowadzenie.

Po zmianie stron mediolańczycy poszukali podwyższenia, ale tym razem Lautaro został zatrzymany przez Jonasa Urbiga. Później inicjatywę przejął Bayern, który starał się długo rozgrywać piłkę przed polem karnym gości. Po nieco ponad godzinie gry groźnie uderzał Raphael Guerreiro, ale minimalnie chybił.

Atak pozycyjny "Bawarczyków" nie przynosił zbyt wielu efektów aż do 85. minuty. Wtedy to świetnie w polu karnym odnalazł się wprowadzony po przerwie Thomas Muller.

Bayern poczuł, że może to spotkanie zakończyć zwycięstwem i nie przerywał ataków w końcówce. Zapomniał jednak o defensywie. Inter wyprowadził kapitalną kontrę. W jej końcowej fazie Carlos Augusto zagrał do Davide Frattesiego i było 2:1 dla gości. Bayern chciał powalczyć o remis, jednak mediolańczycy dobrze się bronili.

W 89. minucie na boisku pojawił się Nicola Zalewski, który zmienił Martineza. Polak zdążył obejrzeć żółtą kartkę. Inter wygrał ostatecznie 2:1 i zapewnił sobie skromną zaliczkę przed drugim spotkaniem. Była to pierwsza porażka monachijczyków na własnym stadionie w Lidze Mistrzów od 4 lat. W kwietniu 2021 roku niemiecka drużyna przegrała z Paris Saint-Germain, ale w drugim meczu odwróciła losy dwumeczu. Czy tym razem będzie tak samo? Rewanż z Interem odbędzie się 16 kwietnia w Mediolanie.

Bayern - Inter 1:2 (0:1)

Bramki: Muller 85 - Martinez 38, Frattesi 88

Bayern: Urbig - Laimer, Dier, Kim (Boey 74'), Stanisic - Kimmich, Goretzka - Olise, Guerreiro (Gnabry 74'), Sane (Muller 74') - Kane

Inter: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian (Bisseck 79'), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (Frattesi 74'), Carlos Augusto - Martinez (Zalewski 89'), Thuram

Żółte kartki: Kim - Martinez, Mkhitaryan, Frattesi, Zalewski

IM, Polsat Sport