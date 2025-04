Ile trzeba zapłacić za bilety na finał Ligi Konferencji we Wrocławiu? Poznaliśmy ceny

Liga Konferencji jest w tym sezonie szczególnie ważna dla polskich kibiców. Należy wspomnieć, że w ćwierćfinałach tego europejskiego pucharu znalazły się dwa zespoły, rywalizujące na co dzień w PKO BP Ekstraklasie. Chodzi oczywiście o Legię Warszawa i Jagiellonię Białystok. Stołeczny klub o awans do kolejnego etapu rywalizacji powalczy z Chelsea, a "Duma Podlasia" stanie naprzeciwko Realu Betis.

Dla fanów polskiego futbolu równie ważne jest miejsce rozegrania finału Ligi Konferencji. Dwie najlepsze drużyny trzeciego co do wielkości europejskiego pucharu rywalizować będą o trofeum na murawie Tarczyński Areny we Wrocławiu. Finał rozegrany zostanie wieczorem 28 maja.

UEFA na swojej oficjalnej stronie internetowej poinformowała, ile będą kosztowały bilety na zbliżające się wielkimi krokami spotkanie. W opublikowanej grafice bilety podzielono na trzy kategorie. Najtańsze mają być dostępne już od 45 euro (ok. 192 złote). Bilety kategorii drugiej będą kosztować 140 euro (ok. 598 złotych), a trzeciej - 190 euro (ok. 812 złotych).

Transmisje meczów Ligi Konferencji na antenach Polsatu Sport oraz na Polsat Box Go.