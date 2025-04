Wiemy, jak długo będzie pauzował Skorupski. Opuści ważne mecze

Dla Skorupskiego to bardzo zły moment, bo Bologna walczy o drugi z rzędu awans do Ligi Mistrzów, a on sam pozostawał podstawowym bramkarzem drużyny prowadzonej przez Vincenzo Italiano. Zgodnie z komunikatem klubu, polski golkiper przeszedł badania, które potwierdziły "niewielkiego stopnia uraz przywodziciela prawej nogi". Szacowany czas powrotu do pełni sprawności to około trzy tygodnie.

Bramkarz reprezentacji Polski nie zagra w najbliższych meczach przeciwko Atalancie, Interowi oraz w rewanżowym starciu półfinału Pucharu Włoch z Empoli. Pod znakiem zapytania stoi także jego występ w wyjazdowym spotkaniu z Udinese, które może mieć kluczowe znaczenie w walce o miejsce w najlepszej "czwórce" Serie A.

Skorupski nie jest jedynym piłkarzem Bologny, który trafił do gabinetu lekarskiego po starciu z Napoli. Uraz podczas rozgrzewki wyeliminował z gry także szkockiego kapitana zespołu Lewisa Fergusona, który - jak podano - doznał naciągnięcia mięśnia prostego uda w prawej nodze. Obu zawodników czeka identyczna przerwa w grze.

Warto zaznaczyć, że we wtorkowe popołudnie włoski klub przekazał doskonałe informacje dla polskich kibiców - Skorupski przedłużył kontrakt z Bologną do 30 czerwca 2026 roku.