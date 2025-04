Kto zagra w PlusLidze? Startują play-offy PLS 1. Ligi (TERMINARZ)

W walce o mistrzostwo PLS 1. Ligi pozostało osiem drużyn, z których sześć zadeklarowało chęć występowania w PlusLidze w sezonie 2025/2026. Są to CHkS Chełm, KPS Siedlce, BBTS Bielsko-Biała, Pierrot Czarni Radom, BKS Visła Proline Bydgoszcz oraz Lechia Tomaszów Mazowiecki. Prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej wywalczy tylko mistrz PLS 1. Ligi.

ZOBACZ TAKŻE: 19-latek powołany przez Grbicia. Nie mógł uwierzyć! "Odrzuciłem połączenie"

Głównym faworytem play-offów jest zespół z Chełma, który fazę zasadniczą zakończył na pierwszym miejscu, z dużą przewagą nad resztą stawki. Siatkarze ChKS-u wygrali w tej części rozgrywek aż 26 z 28 meczów i drugą w tabeli Lechię Tomaszów Mazowiecki wyprzedzili aż o 20 punktów. Swojego ćwierćfinałowego rywala z Bydgoszczy siatkarze trenera Krzysztofa Andrzejewskiego pokonali w rundzie ligowej dwukrotnie - 3:1 na wyjeździe oraz 3:0 u siebie.

Drugi mecz ćwierćfinałów pomiędzy ChKS-em i BKS Visłą Prolinę, ten, który zostanie rozegrany w Bydgoszczy (13 kwietnia, godzina 20:30), będzie transmitowany na antenie Polsatu Sport 1.

Nieco trudniej wskazać faworyzowane zespoły w pozostałych parach ćwierćfinałowych. W przypadku Lechii Tomaszów Mazowiecki i MCKiSu Jaworzno mowa co prawda o drużynach z miejsca drugiego i siódmego, ale w fazie zasadniczej tomaszowianie odnieśli tylko o jedno zwycięstwo więcej (bilans 18-10) niż zespół z Jaworzna (17-11). Do tego to właśnie MCKiS wygrał w oba spotkania z Lechią w pierwszej rundzie ligowej (3:1 na wyjeździe i 3:0 u siebie).

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy Lechii z MCKiS-em będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport 2. To dobra okazja, by zobaczyć w akcji jedynego pierwszoligowca powołanego przez selekcjonera reprezentacji Polski Nikolę Grbicia do szerokiej kadry na 2025 rok - 19-letniego środkowego bloku Lechii Jakuba Nowaka.

Pierrot Czarni Radom oraz KKS Mickiewicz Kluczbork również zakończyły fazę zasadniczą z podobnym bilansem zwycięstw i porażek (17-11 radomian, 16-12 ekipy z Kluczborka). KKS Mickiewicz był jedną z dwóch ekip, które pokonały ChKS Chełm, ale w ostatnim czasie większe wrażenie robi postawa Pierrot Czarnych. Siatkarze trenera Daniela Daszkiewicza od 18 stycznia wygrali dwanaście kolejnych meczów w PLS 1. Lidze. Gdy zaczynali tę serię, byli w strefie spadkowej, a ostatecznie do play-offów przystępują z wysokiego trzeciego miejsca.

Z dwóch dotychczasowych meczów Pierrot Czarnych i KKS-u Mickiewicza w trwającym sezonie obie ekipy wygrały po jednym. W Kluczborku było 3:1 dla KKS-u, w Radomiu 3:1 dla Pierrot Czarnych.

Teoretycznie najbardziej wyrównana powinna być walka o półfinał pomiędzy czwartą i piątą drużyną rundy ligowej. BBTS Bielsko-Biała i KPS Siedlce zakończyły tę część rywalizacji z identycznym bilansem 17 zwycięstw i 11 porażek. O trzy punkty więcej wywalczył jednak zespół z Bielska-Białej i to on rozpocznie ćwierćfinały od meczu u siebie.

W fazie zasadniczej BBTS i KPS w dwóch bezpośrednich starciach odniosły po jednym zwycięstwie. Co ciekawe, w obu przypadkach 3:1 wygrywał ten zespół, który grał na wyjeździe.

Rywalizacja w ćwierćfinałach PLS 1. Ligi toczy się do dwóch zwycięstw.

Terminarz ćwierćfinałów PLS 1. Ligi (do dwóch zwycięstw):

10 kwietnia (czwartek)

18:00 ChKS Chełm - BKS Visła Proline Bydgoszcz

18:00 Pierrot Czarni Radom - KKS Mickiewicz Kluczbork

18:00 BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce

20:30 Lechia Tomaszów Mazowiecki - MCKiS Jaworzno (transmisja - Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

13 kwietnia (niedziela)

16:00 MCKiS Jaworzno - Lechia Tomaszów Mazowiecki

18:00 KKS Mickiewicz Kluczbork - Pierrot Czarni Radom

18:00 KPS Siedlce - BBTS Bielsko-Biała

20:30 BKS Visła Proline Bydgoszcz - ChKS Chełm (transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

ewentualne trzecie mecze - 17 kwietnia.

Półfinały (do dwóch zwycięstw) - 22, 25 i ewentualnie 28 kwietnia.

Mecz o 3. miejsce (do dwóch zwycięstw) - 2, 5 i ewentualnie 9 maja.

Finały (do trzech zwycięstw) - 2, 5, 9 maja, ewentualnie 12 i 16 maja.

GW, Polsat Sport