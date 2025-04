Legenda będzie trenerem reprezentanta Polski? Zaskakujące doniesienia

Po katastrofalnym sezonie, który przypieczętował spadek "Świętych" z Premier League, władze klubu z St Mary's szukają osoby, która odbuduje zespół i przywróci go na najwyższy poziom rozgrywkowy. Lampard, mimo nieudanego powrotu do Chelsea w 2023 roku, gdzie w 11 meczach zdobył zaledwie pięć punktów, odnalazł się na nowo w Coventry. Przejmując "Sky Blues" w listopadzie, gdy drużyna zajmowała 17. miejsce w tabeli Championship, poprowadził ich do siódmej lokaty - tuż za strefą barażową.

Dla Jana Bednarka ewentualne przyjście Lamparda może być impulsem do odbudowy po trudnym sezonie. Polski stoper był jednym z nielicznych zawodników Southampton, którzy nie odstawali poziomem, ale sam nie był w stanie uchronić zespołu od spadku. Nowy szkoleniowiec z nazwiskiem, doświadczeniem i ofensywną wizją gry mógłby być szansą na lepsze warunki do odbudowy formy także dla byłego gracza Lecha Poznań.

Obecnie zespół tymczasowo prowadzi Simon Rusk, a w sztabie znalazł się były zawodnik "Świętych" - Adam Lallana. Klub zamierza jednak zatrudnić latem trenera na stałe, a nazwisko Lamparda pojawia się na szczycie listy życzeń.

46-letni były pomocnik Chelsea i reprezentacji Anglii wciąż nie osiągnął w roli szkoleniowca tyle, ile jako piłkarz, ale jego praca w Coventry przyciąga uwagę wielu klubów z wyższych klas rozgrywkowych.