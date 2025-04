Przed nami starcie dwóch świetnych drużyn, które mogą powalczyć o ostateczny triumf w Lidze Mistrzów. W jednej z nich najprawdopodobniej zagra Polak. Po kontuzji Brazylijczyka Gabriela Magalhaesa, w podstawowym składzie Arsenalu Londyn Jakub Kiwior rozpoczął sobotni ligowy mecz z Evertonem (1:1). 25-letni obrońca zaprezentował się bardzo dobrze, ale jeśli zagra też we wtorek, to będzie go czekało znacznie trudniejsze zadanie. "Kanonierzy" podejmą bowiem broniący tytułu Real Madryt.

O ile pozostali ćwierćfinaliści wtorkowych spotkań - Bayern i Inter - w swoich ligach prowadzą, to Arsenal i Real są na krajowych podwórkach wiceliderami. Londyńczycy szanse na mistrzostwo Anglii mają minimalne, bo do Liverpoolu tracą 11 punktów. Strata "Królewskich" do Barcelony wynosi cztery punkty.

Arsenal wyeliminował Real w 1/8 finału Ligi Mistrzów 2005/06. W 1/8 finału obecnej edycji Arsenal rozbił PSV Eindhoven w dwumeczu 9:3. Real dopiero po rzutach karnych wyeliminował Atletico Madryt.

Relacja live i wynik na żywo meczu Arsenal - Real Madryt od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

PI, PAP