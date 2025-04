Maciej Smokowski: Marzy mi się zdobycie mistrzowskiego pasa

W ostatnim występie 36-letni Maciej Smokowski (5-0, 1 KO) pokonał po wyrównanej walce Jacka Gałązkę (3-1, 2 KO). Teraz czeka go kolejny sprawdzian z niepokonanym rywalem. Jacek Chruślicki (8-0-1, 4 KO) ma przewagę doświadczenia, ale "Smoku" ma po swojej stronie warunki fizyczne i naturalną siłę.

– Jest to dla mnie druga walka z niepokonanym rywalem. Tak naprawdę do każdego mojego przeciwnika podchodzę tak samo. Przygotowania na 120 procent swoich możliwości. Chcę być najlepszy i uważam, że ciężką pracą osiągnę wszystko, co sobie zaplanuję – mówi mierzący 194 cm wzrostu i ważący prawie 120 kilogramów Smokowski.

– Jeżeli chodzi o mojego przeciwnika, jestem świadomy tego, że ma większe doświadczenie i stoczył więcej pojedynków ode mnie, ale czy to ma tak naprawdę znaczenie? - dodał.

Założycielowi Emes Underground Boxing Club na pewno nie brakuje ambicji. "Smoku" nie kryje, że jego marzeniem jest zdobycie mistrzowskiego pasa. Jednym z pomysłów jest stworzenie pasa federacji Babilon, jak robi się w MMA i kickboxingu.

– Moim celem jest dalszy rozwój, bym mógł być najlepszy. Cel jest jeden, chciałbym mieć możliwość zawalczyć w niedalekiej przyszłości o pas. Może federacja Babilon stworzy swój mistrzowski pas, wtedy chciałbym o niego walczyć! Wiem, że czeka mnie jeszcze dużo pracy, ale jestem zdeterminowany i gotowy poświęcić wszystko, by zdobyć mistrzowski pas! – mówi zmotywowany Smokowski.

Karta walk Babilon Boxing Show & K1 w Nowym Sączu:

10 rund w wadze półciężkiej (do 79,3 kg): Rafał Dudek (3-1-1, 2 KO) vs Kajetan Kalinowski (9-1, 4 KO)

6 rund w wadze bridger (do 101,6 kg): Maciej Smokowski (5-0, 1 KO) vs Jacek Chruślicki (8-0-1, 4 KO)

K1 – 3 rundy w limicie do 65 kg: Michał "Matrix" Królik (45-7) vs Ludek "Ludvar" Greguss (11-3)

K1 – 3 rundy w limicie do 77 kg: Tomasz Brotoń (10-1) vs Adrian Culik

K1 – 3 rundy w wadze ciężkiej: Stanisław Ogorzałek (2-0) vs Marcin "Arab" Kalata (debiut)

6 rund w wadze junior średniej (do 69,8 kg): Przemysław Zyśk (19-3, 6 KO) vs Bartłomiej "Wania" Wańczyk (15-5, 7 KO)

K1 – 3 rundy w limicie do 73 kg: Filip Bienias vs Rafał Bugno

K1 – 3 rundy w limicie do 86 kg: Przemysław Tobiasz vs Maciej Sroka

3 rundy w boksie olimpijskim w wadze do 67 kg: Maciej Piotrowski vs Wiktor Orynek

3 rundy w boksie olimpijskim w wadze do 86 kg: Maksymilian Kula vs Krystian Kopeć

Transmisja gali Babilon Boxing Show & K1 w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:00.

informacja prasowa