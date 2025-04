Marciniak ponownie wyróżniony. Poprowadzi hitowe starcie

Choć polskiego sędziego częściej możemy oglądać w rozgrywkach Ligi Mistrzów, tak teraz będzie on rozstrzygać spory na boisku w Lidze Europy, a konkretnie w starciu Tottenham - Eintracht. Wraz z Marciniakiem do Londynu udadzą się również: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik oraz Paweł Raczkowski.

Przypomnijmy, że drużyna prowadzona przez Ange Postecoglou zakończyła rywalizację w fazie zasadniczej na czwartej pozycji, co w efekcie dało im to bezpośredni awans do 1/8 finału tych europejskich pucharów. W drodze do ćwierćfinału triumfowała nad AZ Alkmaar. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Holendrów 1:0, natomiast już w spotkaniu rewanżowym "Spurs" nie pozostawili większych szans rywalom, pokonując ich 3:1.

W przypadku Eintrachtu - zajęli piątą lokatę tuż za plecami Tottenhamu i również mogli się cieszyć z awansu do 1/8 finału, w którym okazali się lepsi od Ajaxu Amsterdam.

Spotkanie to zostanie rozegrane w czwartek 10 kwietnia.

Transmisja meczu Tottenham - Eintracht na antenie Polsatu Sport Premium 4 i online w Polsat Box Go. Początek o 20:50.