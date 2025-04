Pierwsze takie przygotowania Oleksiejczuka! Zaskakujący gość w narożniku Polaka

Za Oleksiejczukiem najgorszy okres w dotychczasowej karierze. Polak przegrał trzy ostatnie walki, ulegając kolejno Michelowi Pereirze, Kevinowi Hollandowi i Sharabutdinowi Magomedovowi. Efektowny styl "Husarza" powoduje, że największa organizacja MMA na świecie nadal chce na niego stawiać.

ZOBACZ TAKŻE: Rywal odpowiedział Błachowiczowi. Wskazał miejsce walki

W nocy z soboty na niedzielę (12-13 kwietnia) odbędzie się gala UFC 314 i właśnie wtedy do gry wróci Oleksiejczuk. Jego rywalem będzie Sedriques Dumas (10-2, 4 KO, 2 SUB). Amerykanin do organizacji trafił po triumfie w Dana White's Contender Series. Później szło mu w kratkę, wygrał 3 walki, przegrał 2.

Oleksiejczuk postanowił zupełnie zmienić swoje przygotowania i wyjechać z bratem Cezarym do Sao Paulo, a konkretnie do klubu Fighting Nerds, którego zawodnicy w ostatnim czasie święcą triumfy w UFC. Na Istagramie Oleksiejczuka pojawiło się wideo z treningów w klubie. Widać na nim jak duże wsparcie od brazylijskich zawodników ma Polak.

- Jestem szczęśliwy i gotowy. Moje przygotowania były niesamowite. Miałem mnóstwo sparingpartnerów. Chcę się pokazać z najlepszej strony w karierze - mówi na nagraniu "Husarz".

Dodatkowo wypowiada się również Caio Borralho, czyli były rywal Polaka. Czołowy zawodnik kategorii średniej w UFC jest jednym z założycieli Fighting Nerds, a także trenerem w klubie. Brazylijczyk poinformował, że na prośbę Oleksiejczuka będzie w jego narożniku w nadchodzącej walce.

Walką wieczoru gali UFC 314 będzie pojedynek o pas kategorii piórkowej pomiędzy Alexandrem Volkanovskim a Diego Lopesem. Ciekawie zapowiadają się również starcia Michaela Chandlera z Paddym Pimblettem oraz Bryce'a Mitchella z innym reprezentantem Fighting Nerds Jeanem Silvą.

IM, Polsat Sport