Do półfinałowych zmagań pierwszego i czwartego zespołu fazy zasadniczej Tauron Ligi z pozycji faworyta przystępował KS Developres. W Najlepsze w rundzie ligowej rzeszowskie "Rysice" w pierwszym meczu wywiązały się z tej roli bez zarzutu, pewnie pokonując bielszczanki w czterech setach.

W piątkowym starciu w hali Podpromie wielkie wrażenie zrobiły gra rzeszowianek w bloku (aż 10 punktowych bloków w pierwszym secie) oraz postawa Moniki Fedusio i Agnieszki Korneluk. MVP spotkania została wybrana ta druga - środkowa reprezentacji Polski doskonale atakowała i blokowała, a mecz zakończyła z dorobkiem 19-stu punktów.

W ekipie z Bielska-Białej bardzo dobrze spisała się Martyna Borowczak (23 punkty), natomiast słabsze występy zanotowały liderka BKS-u Julita Piasecka oraz atakująca Kertu Laak.

Wtorkowe spotkanie numer dwa dla DevelopResu jest szansą na zakończenie rywalizacji i awans do finału, dla BKS-u - na zachowanie szans na grę o złoto. Grając u siebie, zespół trenera Bartłomieja Piekarczyka z pewnością stać na to, by po raz pierwszy w tym sezonie pokonać "Rysice", choć faworytkami ponownie będą rzeszowianki.

W Bielsku-Białej ciekawie zapowiada się rywalizacja dwóch czołowych polskich rozgrywających - Julii Nowickiej (BKS) i Katarzyny Wenerskiej (DevelopRes), oraz dwóch skrzydłowych, które w sezonie reprezentacyjnym mogą odgrywać istotną rolę w reprezentacji Polski - wspomnianych już Julity Piaseckiej i Moniki Fedusio.

- Na pewno zdajemy sobie sprawę, że to będzie bardzo ciężki mecz, bo dziewczyny z Bielska nie będą już miały nic do stracenia. Obstawiam, że mocno postawią na zagrywkę, bo wiedzą, że można nas w tym elemencie ustrzelić. Wierzę jednak w to, że we wtorek zakończymy tą rywalizację i nie ma to większego znaczenia po jakim meczu. Ważne, żeby go wygrać i mieć trochę czasu, aby przygotowywać się do już do finałów - powiedziała w rozmowie z serwisem TauronLiga.pl Katarzyna Wenerska.

O tym, że we wtorek bielszczanki nie będą miały nic do stracenia, mówiła również Kertu Laak. Atakująca BKS-u stwierdziła, że jej zespół na pewno ma większy potencjał od tego, który pokazał w Rzeszowie.

- To będzie dla nas sytuacja, że albo bierzemy wszystko albo nic. Na pewno damy z siebie wszystko i postaramy się zagrać jak najlepiej. Musimy zagrać z otwartą przyłbicą i walczyć o swoje - zaznaczyła estońska siatkarka w wywiadzie dla oficjalnego serwisu Tauron Ligi.

Drugi mecz półfinałowej serii będzie już piątym spotkaniem BKS-u BOSTIK ZGO i KS Developresu w tym sezonie. Poprzednie cztery spotkania wygrały siatkarki z Rzeszowa (3:2 i 3:1 w fazie zasadniczej Tauron Ligi, 3:0 w półfinale Pucharu Polski oraz 3:1 w pierwszym meczu półfinałowym).

Gdzie obejrzeć mecz BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS Developres Rzeszów? Transmisja TV i stream online

Transmisja spotkania BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS Developres Rzeszów w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

GW, Polsat Sport