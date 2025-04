Półfinałowa rywalizacja pomiędzy dwoma łódzkimi zespołami rozpoczęła się od bardzo przekonującego zwycięstwa ŁKS-u. W piątek zespół trenera Zbigniewa Bartmana rozegrał popisową partię, pokonał lokalnego rywala 3:0 i aby wystąpić w finale rozgrywek potrzebuje jeszcze tylko jednego zwycięstwa.

Łódzkie "Wiewióry" pokazują w ostatnim czasie, że od sensacyjnej porażki z ITA TOOLS Stalą Mielec na starcie play-offów Tauron Ligi, w fazie pucharowej z meczu na mecz spisują się coraz lepiej. Świetną formę prezentują zwłaszcza środkowa bloku Anna Obiała oraz rozgrywająca Marlena Kowalewska, MVP starcia sprzed kilku dni. Jeśli ŁKS znów pokaże tak dobrą siatkówkę, jak w piątek, będzie miał duże szanse na wywalczenie awansu już dziś.

PGE Grot Budowlani po porażce w pierwszym meczu są w trudnej sytuacji - by przedłużyć swoje szanse na grę o złoto, muszą we wtorek wygrać. Występując w łódzkiej Sport Arenie w roli gospodarza, zespół trenera Macieja Biernata bez wątpienia zrobi wszystko, co w jego mocy, by wyrównać stan rywalizacji. Do zwycięstwa będzie mu potrzebny lepszy niż w piątek występ dwóch czołowych zawodniczek drużyny - Pauliny Damaske i Terry Enweonwu.

- Znamy swoją wartość, musimy bazować na naszych najlepszych aspektach i z otwartą głową wejść do tej rywalizacji, bo nikt jeszcze żadnych medali nie rozwiesił na szyi, ani nie zagwarantował wejścia do finału dla drużyny ŁKS-u - powiedział przed spotkaniem trener PGE Grot Budowlanych Maciej Biernat w rozmowie z serwisem Tauronliga.pl.

Z kolei zawodniczka ŁKS-u Klaudia Alagierska podkreśliła, że jej drużyna zrobi wszystko, by nie doszło do trzeciego spotkania. - Zespół Budowlanych na pewno coś zmieni w swojej taktyce, będą walczyć, bo do awansu potrzeba dwóch wygranych. Utrudnimy im jednak zadanie tak, jak tylko będzie można - zapewniła Alagierska.

To będą już piąte siatkarskie derby Łodzi w obecnym sezonie. W czterech wcześniejszych spotkaniach trzykrotnie lepszy był ŁKS - w fazie zasadniczej Tauron Ligi (3:0), w ćwierćfinale Pucharu Polski (3:2) oraz w pierwszym meczu półfinałowym (3:0). Siatkarki PGE Grot Budowlanych wygrały tylko raz - w ostatniej kolejce rundy ligowej (3:0).

Gdzie obejrzeć mecz PGE Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź? Transmisja TV i stream online



Transmisja spotkania PGE Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

GW, Polsat Sport