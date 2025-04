Znamy pierwsze finalistki Tauron Ligi! Ogromne emocje w derbach Łodzi

Zawodniczki ŁKS-u przystępował do wtorkowego meczu w świetnych nastrojach. Warto bowiem przypomnieć, że to właśnie one przechyliły szalę zwycięstwa na swoją stronę w pierwszym meczu tego półfinału (3:0), dzięki czemu były już o krok od zapewnienia sobie awansu do finału. Jak się jednak okazało, ich przeciwniczki nie miały zamiaru tak szybko się poddać.

"Budowlane" fenomenalnie rozpoczęły spotkanie. Już na początku pierwszego seta były w stanie wypracować sobie wielopunktowe prowadzenie (7:2). Chociaż zawodniczki ŁKS-u próbowały zniwelować różnicę, to gospodynie tego półfinału bez problemu gasiły zapędy przeciwniczek, z czasem jeszcze bardziej odskakując oponentkom i ostatecznie wygrywając seta aż 25:13. Na parkiecie z bardzo dobrej strony prezentowała się Paulina Damaske, która była główną punktującą swojej drużyny.

Druga partia była już o wiele bardziej wyrównana. Żadna ze stron nie była w stanie wypracować znacznego prowadzenia. Po zaciętej walce i grze na przewagi tym razem lepsze okazały się "Wiewióry", wygrywając drugiego seta 27:25. Tę część rywalizacji nieudanym atakiem zakończyła... wcześniej wspomniana Damaske.

Przegrany set zadziałał na gospodynie jak płachta na byka. "Budowlane" świetnie prezentowały się w ataku, bez problemu omijając, a czasami nawet obijając blok przeciwniczek. Podopieczne Zbigniewa Bartmana cały czas szukały odpowiedzi na skuteczną grę przeciwniczek, jednak nie były w stanie jej znaleźć. Rozpędzone siatkarki trenera Macieja Biernata triumfowały 25:15 w trzeciej partii, tym samym ponownie wychodząc na prowadzenie.

Dobra forma ekipy PGE Grot Budowlani Łódź nie trwała jednak zbyt długo. W czwartej części rywalizacji do głosu ponownie doszedł ŁKS, który już od początku zaczął stawiać warunki na parkiecie (7:5). Przewaga drużyny gości z czasem rosła (17:12). Tym razem swoimi umiejętnościami popisywała się Lana Scuka. To między innymi dzięki jej postawie ŁKS wygrał czwartego seta 25:18 i doprowadził do tie-breaka.

W decydującej partii chłodniejszą głowę zachowały siatkarki ŁKS-u, które wygrały ostatnią część starcia 19:17. Poznaliśmy zatem pierwsze finalistki Tauron Ligi w sezonie 2024/2025. Naprzeciwko "Wiewiór" w ostatecznej rywalizacji staną zwyciężczynie półfinału BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała - KS DevelopRes Rzeszów. Pierwszy mecz finałowy zaplanowany jest na wtorek 15 kwietnia.

PGE Grot Budowlani Łódź - ŁKS Commercecon Łódź 2:3 (25:13, 25:27, 25:15, 18:25, 17:19)

MVP: Zuzanna Górecka

PGE Grot Budowlani Łódź: Jelena Blagojevic, Paulina Damaske, Terry Enweonwu, Alicja Grabka, Małgorzata Lisiak, Sasa Planinsec - Justyna Łysiak (libero) - Karolina Drużkowska, Afedo Manyang.

ŁKS Commercecon Łódź: Klaudia Alagierska, Weronika Gierszewska, Marlena Kowalewska, Natalia Mędrzyk, Anna Obiała, Lana Scuka - Maria Stenzel (libero) - Regiane Bidias, Natalia Dróżdż, Angelika Gajer, Zuzanna Górecka, Anastazja Hryszczuk, Sonia Stefanik.