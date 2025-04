Warszawianie mogą do udanych zaliczyć pierwsze mecze w rundzie wiosennej, co przedłużyło ich nadzieję na awans do PKO BP Ekstraklasy. W marcu "Czarne Koszule" zainkasowały dziesięć punktów w czterech spotkaniach, a i na początku kwietnia wygrały w Opolu z Odrą 1:0.

Piłkarze Pogoni przed końcową fazą sezonu znaleźli się w strefie spadkowej. Cel siedlczan w postaci utrzymania mocno skomplikował się, ale światełkiem w tunelu było pięć "oczek" w trzech kolejkach wywalczonych w drugiej połowie marca i na początku kwietnia.

W rundzie jesiennej Polonia wygrała w Siedlcach 4:2.

KN, Polsat Sport