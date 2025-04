Stal do końcowej fazy sezonu przystąpiła jako główny kandydat do spadku, zajmując ostatnie miejsce w tabeli z mizernym bilansem tylko dwóch zwycięstw, dziesięciu remisów i aż czternastu porażek. Po 26 kolejkach strata ekipy ze Stalowej Woli do bezpieczniej lokaty to pięć punktów.

GKS na finiszu rozgrywek uwierzył w awans do strefy barażowej, która pozwala myśleć o promocji do PKO BP Ekstraklasy. Tyszanie po porażce w Niecieczy z Bruk-Bet Termaliką 1:2, wygrali u siebie z Wisłą Płock 2:1 oraz w Chorzowie z Ruchem 1:0.

W rundzie jesiennej GKS zremisował bezbramkowo ze Stalą.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Stalowa Wola - GKS Tychy na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport