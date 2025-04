Djokovic zabrał głos w sprawie współpracy z Murray'em. Jasny komunikat

Współpracę Novaka Djokovicia ze Szkotem Andym Murray'em można uznać za udaną. 24-krotny mistrz turniejów wielkoszlemowych najpierw dotarł do półfinału Australian Open, następnie wystąpił w Dosze i Indian Wells (gdzie jednak odpadł w swoich pierwszych meczach), a ostatnio osiągnął finał w Miami. Teraz przed 37-letnim Serbem kolejne wyzwanie – turniej w Monte Carlo, gdzie ma na koncie dwa zwycięstwa. Pewne jest, że w jego sztabie nie zobaczymy już Murraya.

Murray’a w Monako zastąpi brat Djokovicia, a pytanie, czy zwycięzca 99 turniejów ATP zdecyduje się na współpracę z innym, równie utytułowanym tenisistą, pozostaje otwarte.

– Planujemy być razem w Madrycie. A potem zobaczymy. To znaczy, prawdopodobnie będziemy współpracowali podczas Roland Garros, ale musimy jeszcze o tym porozmawiać po Madrycie – oznajmił reprezentant Serbii, pytany podczas konferencji prasowej.

Serb odniósł się również do swojego przegranego finału w Miami i pytania, czy rozmawiał na ten temat z Murray’em.

– Rozmawialiśmy o Miami. Oczywiście przegrany finał to trochę gorzkie uczucie. Ale myślę, że był to ogólnie świetny turniej z wysokiej jakości tenisem z mojej strony. Nie przegrałem seta aż do finału, świetnie serwowałem, dobrze grałem. Miałem trochę pecha w dwóch tie-breakach w finale, ale Mensik był po prostu lepszy. – mówił Serb. – Myślę jednak, że jest to dla mnie duża zachęta i pozytywna refleksja nad moją grą i tym, jak grałem w Miami – podsumował swój występ na Florydzie Novak.

Dzięki wysokiemu rozstawieniu Novak Djokovic rozpocznie swoją grę w turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo od drugiej rundy. Jego pierwszym rywalem na kortach ziemnych w tym sezonie będzie Alejandro Tabilo.