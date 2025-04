Przed nami wielkie emocje w finale TAURON Ligi! W decydującym o ostatecznym triumfie siatkarskim spektaklu, rozłożonym na co najmniej "trzy akty" zobaczymy dwie najlepsze drużyny siatkarskiej ekstraklasy - ŁKS Commercecon Łódź i KS Developres Rzeszów. Okazuje się, że obie ekipy łączy więcej niż mogło się wydawać, a droga do wielkiego finału była naznaczona zwrotami akcji.

Obie drużyny zmieniły trenerów przed startem play-offów i jak się okazało decyzje zarządu się obroniły, bowiem to ekipy z Łodzi i Rzeszowa weszły do finału. Do sztabu Developresu dołączył Stephane Antiga, który z rzeszowiankami świętował już kilka sukcesów, z kolei ławkę trenerską ŁKS uzupełnił mniej doświadczony Zbigniew Bartman. Jak sprawdzili się obaj trenerzy w play-offach?

Developres nie miał większych kłopotów na etapie ćwierćfinału i półfinału. Najpierw ekipa Antigi odprawiła z kwitkiem LOTTO Chemik Police, a następnie oddała zaledwie seta w dwumeczu z BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała, gdzie z dobrej strony pokazała się Monika Fedusio. Wydaje się, że prawdziwy test przyjdzie dopiero w finale.

ŁKS z kolei miał pewne zawirowania, a wielu zastanawiało się nad zasadnością zmiany szkoleniowca. W pierwszym meczu ćwierćfinału łodzianki niespodziewanie przegrały z ITA TOOLS Stalą Mielec i były o krok od opadnięcia z walki o medale. Drużyna odbudowała się i wygrała kolejne trzy mecze bez straty seta, a w ostatnim spotkaniu pokonała rywalki zza miedzy po tie-breaku. Liderkami zespołu były wracająca po kontuzji Zuzanna Górecka oraz przyjmująca Lana Scuka.

Finał Tauron Ligi. Terminarz play-off. Kiedy mecze? O której godzinie?

15.04 (20:30) Developres Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź

18.04 (17:30) ŁKS Commercecon Łódź - Developres Rzeszów

22.04 (20:30) Developres Rzeszów - ŁKS Commercecon Łódź

Daty potencjalnego czwartego i piątego starcia ogłoszone zostaną w późniejszym terminie.

