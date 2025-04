Olbrzymia tragedia! Nie żyje 98 osób. Wprowadzono żałobę narodową

Co najmniej 98 osób zginęło, a ponad 150 zostało rannych po zawaleniu się dachu dyskoteki Jet Set w stolicy Dominikany, Santo Domingo – podała w środę agencja AP, powołując się na lokalne władze. Ekipy ratowników wciąż przeszukują miejsce katastrofy, do której doszło we wtorek. Wcześniej informowano o 58 ofiarach śmiertelnych.

Zginęli m.in. Nelsy Cruz, gubernatorka prowincji Monte Cristi na północy kraju oraz Octavio Dotel, znany dominikański zawodnik baseballa. Szacuje się, że w klubie mogło znajdować się nawet kilkaset osób, które przyszły na koncert popularnego piosenkarza merengue Rubby'ego Pereza.

- Kontynuujemy usuwanie gruzu i poszukiwanie ludzi – powiedział Juan Manuel Mendez, szef Centrum Operacji Kryzysowych. - Będziemy niestrudzenie szukać ofiar katastrofy – dodał.

Prawie 12 godzin po tym, gdy dach klubu nocnego zawalił się na gości, ekipy ratunkowe wciąż wydobywały ocalałych spod gruzów. Na miejscu pracuje około 400 ratowników. Istnieją obawy, że liczba ofiar śmiertelnych wzrośnie.

Niedaleko miejsca zdarzenia postawiono prowizoryczną kostnicę. Rodziny i przyjaciele osób zaginionych zebrali się wokół zawalonego budynku, oczekując informacji o swoich najbliższych.

- Wierzę w Boga i mam nadzieję, że uratujemy jeszcze wielu żywych ludzi – powiedział w rozmowie z dziennikarzami prezydent Dominikany Luis Abinader, który przybył na miejsce katastrofy.

Ze względu na olbrzymią skalę tragedii, wprowadzono trzydniową żałobę narodową.

Do tej pory nie ustalono, co było przyczyną zawalenia się dachu. Nie wiadomo też, kiedy budynek klubu przechodził ocenę stanu technicznego. Właściciele klubu zapewnili w oświadczeniu, że współpracują z właściwymi władzami i służbami.

Polsat Sport/PAP