PSG blisko półfinału Ligi Mistrzów. Reprezentant Polski zmieniony w przerwie

Cash nie miał łatwo już od pierwszej minuty. Bardzo szybko "złapał" dwa faule, a po jednym z nich obejrzał żółtą kartkę. Stało się to już w 17. minucie.



Paryżanie dominowali, ale to goście wyszli na prowadzenie. Świetnie rozprowadzony kontratak zakończył się asystą Youriego Tielemansa do Morgana Rogersa. Dla 22-letniego Anglika to 14. trafienie w tym sezonie.

Odpowiedź PSG była natychmiastowa. Z lewego skrzydła do środka zszedł Desire Doue i kapitalnym uderzeniem wpakował piłkę do siatki. Emiliano Martinez nawet nie zdołał interweniować.

W przerwie Unai Emery ściągnął z boiska Casha, zastępując go Axelem Disasim. Francuz musiał mierzyć się z Chwiczą Kwaracchelią i już po zaledwie czterech minutach wiedział, jak trudne czeka go zadanie. Gruzin z łatwością sobie z nim poradził, a następnie huknął nie do obrony. Zrobiło się 2:1 dla PSG.

Wydawało się, gospodarze pojadą na rewanż ze skromną zaliczką. Tymczasem w drugiej minucie doliczonego czasu gry Ousmane Dembele idealnie obsłużył Nuno Mendesa, który najpierw położył Martineza, a następnie spokojnie trafił do siatki.

Rewanż odbędzie się 15 kwietnia w Birmingham.



PSG - Aston Villa 3:1 (1:1)

Bramki: Doue 39, Kwaracchelia 49, Mendes 90+2 - Rogers 35.

PSG: Donnarumma - Hakimi, Beraldo, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz (72 Zaire-Emery) - Doue (72 Barcola), Dembele, Kwaracchelią (90+3 Ramos).

Aston Villa: Martinez - Cash (46 Disasi), Konsa, Torres, Digne - Kamara, Tielemans (80 Maatsen) - Rogers, McGinn (80 Onana), Ramsey (59 Asensio) - Rashford (79 Watkins).

Żółta kartka: Cash.