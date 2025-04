Mistrzostwa świata na wyciągnięcie ręki! Arcyważne zwycięstwo reprezentacji Polski

Na początku należy podkreślić, jak wysoka jest stawka dwumeczu między reprezentacjami Polski oraz Macedonii Północnej. Biało-Czerwone stoją bowiem przed szansą wywalczenia awansu na mistrzostwa świata. Nic zatem dziwnego, że w środę kibice tłumnie przybyli do Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie, by oglądać poczynania podopiecznych Arne Senstada.

ZOBACZ TAKŻE: Ćwierćfinały ORLEN Superligi - terminarz. Kiedy mecze? O której godzinie? Kto zagra?

Wynik spotkania otworzyły Biało-Czerwone, a jako pierwsza do bramki przeciwniczek trafiła Karolina Kochaniak-Sala. Po kwadransie Polki były w stanie wypracować sobie większe prowadzenie (8:4), które do końca pierwszej połowy nabrało naprawdę imponujących rozmiarów (14:8). Do przerwy szczególnie dobrze zaprezentowała się Magda Balsam. Zawodniczka występująca na co dzień w klubie PGE MKS FunFloor Lublin była odpowiedzialna za sporą liczbę bramek zdobytych przez Biało-Czerwone.

W przerwie meczu w studiu Polsatu Sport rozlosowano półfinałowe pary ORLEN Pucharu Polski Kobiet. Wyniki losowania można zobaczyć TUTAJ.

Druga część rywalizacji również ułożyła się po myśli Polek. Na pochwałę zasługują nasze bramkarki, które w wielu momentach popisały się efektownymi interwencjami. Między słupkami szczególnie dobrze spisywała się Adrianna Płaczek. W pamięci kibiców na pewno zapisała się też Paulina Wdowiak, która wybroniła dwa rzuty karne.

Chociaż Polki pod koniec meczu straciły koncentrację, to zawodniczki z Macedonii Północnej nie były w stanie dogonić oponentek. Dzięki temu Biało-Czerwone wygrały pierwsze starcie tego dwumeczu 22:18, tym samym przybliżając się do rywalizacji na mistrzostwach świata.

Rewanżowe spotkanie, rozgrywane w Bitoli, odbędzie się już bardzo niedługo. Zaplanowane jest bowiem na sobotę 12 kwietnia. Czy prowadzone przez Senstada zawodniczki zaprezentują się równie dobrze i zapewnią sobie awans na czempionat?

Gospodarzami tegorocznych mistrzostw świata będą Niemcy i Holandia. O najważniejsze trofeum szczypiornistki będą walczyć od 26 listopada do 14 grudnia.

Polska - Macedonia Północna 22:18 (14:8)