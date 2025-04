PLS 1. Liga siatkarzy: ChKS Chełm - BKS Visła Proline Bydgoszcz. Relacja live i wynik na żywo

ChKS Chełm wygrał fazę zasadniczą PLS 1. Ligi z imponującym bilansem meczów (26–2) i 74 zdobytych punktów; aż o dwadzieścia oczek wyprzedzili drugą drużynę w tabeli. BKS Visła Proline Bydgoszcz to ósmy zespół po zasadniczej części sezonu. Drużyna wywalczyła 47 punktów (mecze 16–12).

Jak będzie rozgrywany play-off PLS 1. Ligi siatkarzy? Ćwierćfinały, półfinały play-off oraz rywalizacja o 3. miejsce toczyć się będą do dwóch zwycięstw. Finał będzie rozgrywany do trzech wygranych meczów. Zwycięzca, po przejściu weryfikacji, w sezonie 2025/26 będzie mógł rywalizować w PlusLidze. Do procesu licencyjnego zgłosiły się ChKS Chełm, Lechia Tomaszów Mazowiecki, WKS Czarni Radom, BBTS Bielsko-Biała, BKS Visła Proline Bydgoszcz oraz KPS Siedlce.

Relacja live i wynik na żywo z meczu ChKS Chełm - BKS Visła Proline Bydgoszcz w czwartek 10 kwietnia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

