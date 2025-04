Puchar Billie Jean King: Terminarz. Kiedy mecze?

Turniej kwalifikacyjny w grupie E rozpocznie się w czwartek, 10 kwietnia o 15:00. Tego dnia reprezentacja Polski, rozstawiona z numerem 5, zmierzy się ze Szwajcarią. Dzień później, o tej samej porze, Biało-Czerwone zagrają z Ukrainą. Rywalizację w grupie zakończy sobotni mecz pomiędzy Szwajcarią a Ukrainą.

Pewne jest, że na kortach w Radomiu nie zobaczymy naszej najlepszej zawodniczki – Igi Świątek – ani Magdaleny Fręch. Obie tenisistki z różnych względów nie wystąpią w tegorocznych kwalifikacjach.

Polki ze Szwajcarkami grały po raz ostatni rok temu. Również wtedy walka toczyła się o awans do finałów. Polskie tenisistki pokonały wówczas bardzo pewnie 4:0, jednakże występowały one w nieco mocniejszym składzie, bo mieliśmy do dyspozycji nieobecne teraz w Radomiu Świątek i Fręch.

Piątkowy mecz z Ukrainą będzie dopiero drugim starciem obu reprezentacji w historii. Poprzednie miało miejsce w 2019 roku w ramach Fed Cup – Polki wygrały wówczas 2:1, zapewniając sobie utrzymanie w Grupie I. Co ciekawe, na korcie zobaczyliśmy wtedy zarówno Świątek, jak i Fręch. Iga zajmowała wówczas 141. miejsce w rankingu WTA, a Magdalena była 180. rakietą świata.

Turniej zakończy sobotni mecz Szwajcarii z Ukrainą. Spotkanie to może mieć kluczowe znaczenie dla układu tabeli grupy E, ponieważ jego wynik może zadecydować o tym, która drużyna awansuje do finałów.

Kwalifikacje do finałów rozgrywane są w sześciu grupach, w których rywalizują po trzy reprezentacje. Zwycięzcy każdej z grup dołączą do gospodarzy – Chin – oraz mistrzów świata z 2024 roku – Włoch – podczas finałów Billie Jean King Cup 2025.

Przypomnijmy, że finały tegorocznej edycji Billie Jean King Cup odbędą się w chińskim Shenzhen. W zeszłym roku turniej rozegrano w Maladze, w Hiszpanii.

Puchar Billie Jean King w Radomiu - terminarz:

Czwartek, 10 kwietnia: Polska - Szwajcaria, godz. 15:00

Piątek, 11 kwietnia: Polska - Ukraina, godz. 15:00

Sobota, 12 kwietnia: Szwajcaria - Ukraina, godz. 15:00

Transmisja zmagań z turnieju kwalifikacyjnego w Radomiu na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.