Resovia w trudnym położeniu, musi gonić wynik na wyjeździe. A tu taka deklaracja!

Asseco Resovia Rzeszów przystępuje do walki o Puchar CEV. Po pierwszym spotkaniu z Ziraatem Bankasi to jednak rywale znajdują się w lepszej sytuacji. Ekipa z Turcji wygrała bowiem na Podpromiu 3:2. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy - powiedział dla oficjalnej strony PlusLigi przed meczem trener rzeszowian, Tuomas Sammelvuo.