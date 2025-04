Wołosz i Łukasik przeciwko Lavariniemu! Kto wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji?

Prosecco Doc Imoco Conegliano to zdecydowany faworyt rozgrywek ligi włoskiej. Broniące tytułu siatkarki z Conegliano półfinałową rywalizację z Igor Gorgonzola Novara rozstrzygnęły w czterech spotkaniach. W drugim meczu zaliczyły wpadkę, niespodziewanie przegrywając na wyjeździe 0:3. To spotkanie przerwało wspaniałą serię 50 wygranych spotkań.

Zobacz także: 0:3! Sensacyjna porażka siatkarskiego giganta

W pozostałych meczach ekipa Imoco Volley była jednak górą. Do zwycięstw 3:0 i 3:1 na własnym terenie, mistrzynie Italii dołożyły wygraną w czterech setach w czwartym meczu. Nie było to dla zespołu z Conegliano łatwe starcie. W pierwszym secie gospodynie przegrały dopiero na przewagi (26:28), w drugim wyrównały stan meczu, wygrywając 25:23. Dwie kolejne partie padły jednak łupem Imoco Volley (20:25, 16:25), co przesądziło o awansie tej drużyny do finału. Joanna Wołosz zagrała w wyjściowym składzie; zdobyła w tym meczu jeden punkt blokiem. Martyna Łukasik wchodziła na zmiany i nie zanotowała zdobyczy punktowej.

W drugiej parze półfinałowej siatkarki Numia Vero Volley Milano w trzech meczach uporały się z Savino Del Bene Scandicci. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały kolejno 3:0, 3:2 oraz 3:1.

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc Imoco Conegliano 1:3 (26:28, 25:23, 20:25, 16:25)

Stan rywalizacji play-off (do trzech zwycięstw) 3–1 dla Imoco Volley, które w finale Serie A1 zagra z Numia Vero Volley Milano.