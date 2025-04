Puchar CEV nie dla Asseco Resovii! Matthew Anderson bohaterem finału

W premierowej odsłonie przewagę uzyskali siatkarze Asseco Resovii (6:8, 10:13). Gospodarze zdołali co prawda odrobić straty (15:15), ale skuteczniejsi w ataku i lepiej dysponowani w bloku rzeszowianie szybko odzyskali inicjatywę (16:20). W końcówce spokojnie utrzymali przewagę, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował ze środka Dawid Woch (20:25).

Drugi set dla gospodarzy, którzy dominowali w polu serwisowym. Już na początku dwa asy posłał Vahit Emre Savas (5:2), a później niesamowitą serią pięciu punktowych zagrywek popisał się Matthew Anderson (17:9). Od tego momentu gospodarze kontrolowali sytuację, a pewną wygraną 25:17 przypieczętował skutecznym atakiem Wouter Ter Maat.

Ziraat Bank Ankara efektownie otworzył trzecią partię (5:0). Po takim falstarcie rzeszowianie długo gonili wynik - po ataku Bartosza Bednorza złapali kontakt (13:12), a punktowy blok dał wyrównanie (15:15). W dalszej części seta obie ekipy grały punkt za punkt. Gospodarze mieli piłkę setową przy stanie 24:23, ale Stephen Boyer skutecznym atakiem rozpoczął grę na przewagi. Emocji nie brakowało, ale wojnę nerwów wygrali gospodarze. W ostatniej akcji Bartosz Bednorz posłał piłkę w aut (28:26).

Na początku czwartego seta znów błyszczał Matthew Anderson - po serii jego zagrywek Ziraat prowadził 6:1. Tym razem rzeszowianie nie zdołali nawiązać wyrównanej walki. Gospodarze utrzymywali wyraźną przewagę, która w pewnym momencie seta urosła do dziesięciu oczek (18:8). Końcówka pod kontrolą gospodarzy, którzy spokojnie przybliżali się do końcowego triumfu. Stał się on faktem po przestrzelonej zagrywce gości (25:14).

Najwięcej punktów: Matthew Anderson (24), Vahit Emre Savas (16), Wouter Ter Maat (11) – Ziraat; Bartosz Bednorz (15), Stephen Boyer (12), Karol Kłos (11), Klemen Cebulj (10) – Resovia. Dominacja gospodarzy w polu serwisowym (12–3, 7 asów Anderson). MVP: Matthew Anderson (16/30 = 53% skuteczności w ataku + 7 asów + 1 blok; 53% pozytywnego przyjęcia).

Ziraat Bankasi Ankara po raz pierwszy w historii wywalczył europejskie trofeum; wcześniej dwukrotnie grał w finałach - Pucharu CEV (2018) oraz Pucharu Challenge (2021). Asseco Resovia sięgnęła po Puchar CEV w 2024 roku.



Ziraat Bank Ankara - Asseco Resovia Rzeszów 3:1 (20:25, 25:17, 28:26, 25:14)

Ziraat: Murat Yenipazar, Matthew Anderson, Vahit Emre Savas, Wouter Ter Maat, Trevor Clevenot, Bedirhan Bulbul – Berkay Bayraktar (libero) oraz Toncek Stern, Zeka Cagatay Kir (libero). Trener: Mustafa Kavaz.

Resovia: Klemen Cebulj, Dawid Woch, Stephen Boyer, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Gregor Ropret – Michał Potera (libero) oraz Jakub Bucki, Lukas Vasina, Adrian Staszewski, Łukasz Kozub. Trener: Tuomas Sammelvuo.

Pierwszy mecz - 3:2. Ziraat Bank Ankara zdobył Puchar CEV 2025.