PLS 1. Liga siatkarzy: BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce. Relacja live i wynik na żywo

BBTS Bielsko-Biała zajął czwarte miejsce w tabeli fazy zasadniczej PLS 1. Ligi. W tej części sezonu wywalczył 52 punkty (mecze 17-11). KPS Siedlce zgromadziło 49 punktów (mecze 17-11), co dało piątą lokatę. Kto wygra ćwierćfinałową rywalizację sąsiadów w tabeli?

Jak będzie rozgrywany play-off PLS 1. Ligi siatkarzy? Ćwierćfinały, półfinały play-off oraz rywalizacja o 3. miejsce toczyć się będą do dwóch zwycięstw. Finał będzie rozgrywany do trzech wygranych meczów. Zwycięzca, po przejściu weryfikacji, w sezonie 2025/26 będzie mógł rywalizować w PlusLidze. Do procesu licencyjnego zgłosiły się ChKS Chełm, Lechia Tomaszów Mazowiecki, WKS Czarni Radom, BBTS Bielsko-Biała, BKS Visła Proline Bydgoszcz oraz KPS Siedlce.

Relacja live i wynik na żywo z meczu BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce w czwartek 10 kwietnia o godzinie 18.00 na Polsatsport.pl.

RM, Polsat Sport