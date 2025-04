Łatwo nie było, ale się udało. Chemik Police z ważnym zwycięstwem

I choć początek rywalizacji tego nie zwiastował (4:4), gospodynie szybko wypracowały kilka punktów przewagi, w dużej mierze dzięki świetnej serii Julii Orzoł na zagrywce (9:4). Mielczanki próbowały jak najszybciej odrobić stratę, ale ilekroć zmniejszyły ją do dwóch punktów, rywalki "odskakiwały" na kolejne kilka. Cała drużyna Chemika bardzo dobrze spisywała się w polu serwisowym, ale pod koniec seta to znów Orzoł popisała się kolejnymi dobrymi zagrywkami. Aktualne mistrzynie Polski wygrały premierową odsłonę 25:16.

Drugi set przebiegał pod dyktando ekipy gościń. Mielczanki zaczęły spisywać się zdecydowanie lepiej i to one dominowały na parkiecie. W ataku wyróżniały się Oliwia Sieradzka i Aleksandra Kazała. Policzanki nie miały argumentów, by się postawić, więc swoich szans musiały szukać w trzeciej partii.

A w niej kibice w końcu mogli obejrzeć wyrównaną rywalizację. Żadna z drużyn nie chciała odpuścić, a to zwiastowało pasjonującą końcówkę. Taka jednak nie była. Od stanu 16:17 siatkarki Chemika zdobyły cztery punkty z rzędu, które okazały się bezcenne dla losów tego seta. Po trzech odsłonach to policzanki były o krok od końcowego zwycięstwa.

Czwarty set był tylko dopełnieniem całości. Siatkarki Dawida Michora szybko wypracowały pięć punktów przewagi i nie oddały prowadzenia, mimo że zdarzały im się chwile dekoncentracji. Gra obu zespołów falowała, ale prowadzenie z początku partii procentowało. Policzanki zwieńczyły dzieła, a spotkanie skutecznym atakiem zakończyła Orzoł.

Drugi mecz o siódme miejsce odbędzie się w poniedziałek 14 marca w Mielcu.

Lotto Chemik Police - ITA TOOLS Stal Mielec 3:1 (25:16, 17:25, 25:22, 25:18)

Lotto Chemik Police: Martyna Grajber-Nowakowska, Julia Hewelt, Magdalena Ociepa, Julia Orzoł, Katarzyna Partyka, Dominika Pierzchała - Agata Nowak (libero) - Anna Fiedorowicz, Eliza Ropela-Puzdrowska.

ITA Tools Stal Mielec: Aleksandra Kazała, Agata Milewska, Emilia Mucha, Gabriela Ponikowska, Ariadna Priante, Oliwia Sieradzka - Klaudia Łyduch (libero) - Aleksandra Adamczyk, Izabela Dąbrowska, Monika Głodzińska, Rozalia Moszyńska, Aleksandra Walczak.