Gwiazda odejdzie z Jagiellonii? Francuski gigant zainteresowany napastnikiem

Dzięki świetnym występom na arenie międzynarodowej, co raz więcej klubów zainteresowanych jest sprowadzeniem do siebie napastnika Jagiellonii Białystok - Afimico Pululu. Wiele wskazuje na to, że klub z Podlasia będzie miał spory problem z zatrzymaniem u siebie 26-latka i ten zmieni klubowe barwy już latem. Jak informuje portal sport.ch, do zainteresowanych klubów dołączył właśnie francuski gigant - AS Monaco.