Legenda UFC wychwala Paddy'ego Pimbletta. "Pewnego dnia zostanie mistrzem"

Aktualnie 12. w rankingu kategorii do 70 kg Paddy Pimblett (MMA 22-3, 5 KO, 11 SUB), swój siódmy pojedynek dla UFC stoczy już w sobotę. W drugiej najważniejszej walce gali UFC 314 w Miami, The Baddy skrzyżuje rękawice z 7. zawodnikiem w zestawieniu dywizji lekkiej - Michaelem Chandlerem (MMA 23-9, 11 KO, 7 SUB).

Demetrious Johnson zamieścił na Youtubie materiał, w którym ocenia ostatnie pojedynki Pimbletta i zastanawia się nad przyszłością Anglika. Choć odpowiedniejszym stwierdzeniem byłoby, że nie ma wątpliwości, co czeka 30-latka w najbliższych latach.

- Nie mogę doczekać się momentu, aż dojdzie do punktu, który sobie założył. Uważam, że pewnego dnia zostanie mistrzem. Jeśli jednak nie zostałby mistrzem, to będzie dla mnie jednym z tych gości, którzy na to zasługiwali, ale nigdy nie założyli pasa. - powiedział Demetrious Johnson.

Amerykanin zwrócił też uwagę, że Pimblett ma to coś, czego brakuje wielu zawodnikom. I nie mówił tu o mocnej szczęce, którą Anglik zdecydowanie może się pochwalić.

- Wielu nie jest w stanie zrozumieć jak znalazł się w tym miejscu, jak on doszedł do tego poziomu. Mówią, że przyjmuje w walce wiele ciosów, ok, ale on zawsze daje z siebie wszystko, a ja to lubię. Jest świetnym, wszechstronnym zawodnikiem. - dodał Mighty Mouse.

Johnson ocenił też sobotnie zestawienie Pimbletta z Chandlerem.

- Jeśli Chandler go trafi, powali ciosem, zepchnie na siatkę, to i tak jestem przekonany, że Pimblett wyjdzie z tego i będzie dążył do zmiany tej sytuacji. Właśnie o to chodzi, za to go uwielbiam. Walka do końca.

Transmisja gali UFC 314 w Miami na sportowych antenach Polsatu w nocy z soboty na niedzielę. O godzinie 1:00 karta przedwstępna z walką Michała Oleksiejczuka (około 1:30) w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Od godziny 2:00 karta wstępna, a od godziny 4:00 karta główna również w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Całą galę będzie można obejrzeć też online na Polsat Box Go.

Polsat Sport