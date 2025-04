Rangers awansowali do ćwierćfinału po prawdziwie dramatycznym dwumeczu z Fenerbahce. Po imponującym zwycięstwie 3:1 na wyjeździe, w rewanżu na Ibrox Turcy wygrali 2:0, co doprowadziło do dogrywki. Dopiero po emocjonujących rzutach karnych, które zakończyły się wynikiem 3:2, to szkocki zespół mógł cieszyć się z awansu po tej pasjonującej rozgrywce.

Z kolei Athletic Bilbao w ćwierćfinale Ligi Europy również stanęło przed trudnym wyzwaniem, eliminując AS Romę. Po przegranej 1:2 na Stadio Olimpico, Baskowie udowodnili swoją klasę w rewanżu, wygrywając 3:1 na San Mames, co zapewniło im awans do kolejnej fazy rozgrywek.

Przypomnijmy, że finał tegorocznej edycji LE odbędzie się 21 maja na San Mames w Bilbao.

Relacja live i wynik na żywo meczu Rangers FC - Athletic Bilbao na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.