Przed nami niezwykle ekscytujące starcie w ćwierćfinale Ligi Europy! Tottenham Hotspur zmierzy się z Eintrachtem Frankfurt w meczu, który z pewnością dostarczy kibicom wielu emocji. Obie drużyny, mimo różnych okoliczności w swoich ligach, pokazują siłę i determinację w europejskich rozgrywkach. Dodajmy również, że spotkanie to poprowadzi polski sędzia Szymon Marciniak.

Tottenham awansował do tej fazy po zaciętej rywalizacji z AZ Alkmaar. Po porażce 0:1 na wyjeździe, w rewanżu na Tottenham Hotspur Stadium "Koguty" zwyciężyły 3:1, co zapewniło im awans do ćwierćfinału.

Z kolei Eintracht Frankfurt nie pozostawił większych szans Ajaxowi Amsterdam, pokonując go w obu starciach. Najpierw zwyciężyli 2:1 w Holandii, a następnie na własnym stadionie zdeklasowali rywali 4:1.

Przypomnijmy, że finał tegorocznej edycji LE odbędzie się 21 maja na San Mames w Bilbao.

Relacja live i wynik na żywo meczu Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.