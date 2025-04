Liga Konferencji UEFA to trzecie, co do prestiżu, europejskie puchary. W tym sezonie występują w nich dwie polskie ekipy - Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa.

"Wojskowi" pędzą jak burza i zameldowali się już w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Teraz przed podopiecznymi Goncalo Feio wyjątkowo wymagające wyzwanie – zmierzą się z Chelsea, dwukrotnym triumfatorem Ligi Mistrzów.

Legia Warszawa w 1/8 finału wyeliminowała Molde FK. Choć pierwszy mecz zakończył się porażką 2:3, to w rewanżu na własnym stadionie "Legioniści" pokazali klasę, wygrywając 2:0 i zapewniając sobie awans do kolejnej rundy.

Z kolei Chelsea mierzyła się z FC Kopenhaga. Podopieczni Enzo Mareski musieli wznieść się na wysoki poziom, by poradzić sobie z duńską ekipą. W pierwszym spotkaniu Anglicy zwyciężyli 2:1, a w rewanżu dopełnili formalności, wygrywając 1:0.

Stawką ćwierćfinałowego dwumeczu jest awans do półfinału. Zwycięzca pary Legia – Chelsea zmierzy się z lepszym z duetu Djurgarden – Rapid Wiedeń.

Przypomnijmy, że finał tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy odbędzie się 28 maja na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Chelsea na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.