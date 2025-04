Liga Konferencji: Legia Warszawa - Chelsea. Wynik meczu. Kto wygrał?

Dla zespołu prowadzonego przez Goncalo Feio będzie to jedno z najpoważniejszych wyzwań ostatnich lat. Choć w PKO BP Ekstraklasie Legia nie zachwyca - walka o mistrzostwo kraju praktycznie wymknęła się jej z rąk, a nawet miejsce na podium stoi pod dużym znakiem zapytania - to właśnie występy w Europie pozostają największą nadzieją na uratowanie sezonu. "Wojskowi" nie spuszczają jednak głów i z determinacją celują w końcowy triumf. Kibice z Łazienkowskiej liczą, że ich drużyna zatrzyma rozpędzoną londyńską lokomotywę.

Obie ekipy przeszły zupełnie inne ścieżki, by zameldować się w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. "Legioniści", choć przegrali pierwszy mecz z Molde 2:3, na własnym stadionie pokazali charakter i odwrócili losy rywalizacji, wygrywając 2:0 i pieczętując awans. Chelsea natomiast nie pozostawiła złudzeń duńskiej Kopenhadze - dwa zwycięstwa (2:1 na wyjeździe i 1:0 u siebie) potwierdziły, że podopieczni Enzo Mareski traktują te rozgrywki wyjątkowo poważnie i zamierzają sięgnąć po końcowe zwycięstwo.

Stawka dwumeczu jest niebagatelna - przepustka do półfinału i realna szansa na grę w europejskim finale, który już 28 maja rozegrany zostanie we Wrocławiu. Dla Legii to ogromna okazja, by zapisać nowy rozdział w historii swoich występów w Europie. Dla Chelsea natomiast to niemal obowiązek - w sezonie, który nie układa się idealnie, Liga Konferencji może być jedyną drogą do trofeum.

Na papierze to oczywiście "The Blues" uchodzą za murowanego faworyta. Czwarta drużyna Premier League dysponuje nie tylko kadrową głębią, ale i piłkarską jakością, której mogą pozazdrościć niemal wszyscy rywale w tych rozgrywkach.

Legia Warszawa - Chelsea. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał mecz Legia - Chelsea dowiemy się w czwartek 10 kwietnia w godzinach wieczornych. Początek spotkania o godzinie 18:45. Początek przedmeczowego studia o 17:00 w Polsacie Sport Premium 1. Transmisja meczu od 18:35 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1. Po spotkaniu zapraszamy na studio w Polsacie Sport Premium 1. Wszystko do zobaczenia również na Polsat Box Go.